АНДРЕЙ ВОЛОШИН

ЦЕЛЬ

Программист – разработчик, Ведущий программист, Руководитель проектов, Руководитель отдела.

ОПЫТ РАБОТЫ

Свободный агент, разработка под заказ.

Июнь 2003

* Обследование предприятия, ТЗ.

* Заказная разработка.

* Внедрение ПО.

* Обучение персонала.

* Тех. и сервисная поддержка.

Программист

Частная фирма «Bondus», февраль 2002– июнь 2003

* Разработка интернет порталов.

* Администрование MySQL серверов.

* Администровоание FreeBSD сервера.

Программист

КТ «ИнсайТ», июль 2000– февраль 2002

* Заказная разработка ПО

* Внедрение ПО

* Тех. поддержка и сопровождение

* Разработка системы InsPro (комплексная автоматизация предприятия, системы бух. учета)

Инженер по компьютерным системам

Корпорация «Инком»

* Локализация системы управление персоналом под украинское законодательство «БОСС-Кадровик»

* Администрирование сервера баз данных MS SQL Server 2000

* Разработка финансовой системы для внутренних нужд.

ПРОЕКТЫ

MedPortal Gmbh

Описание: Организация занимающая международной торговлей дорогостоящего медицинского диагностического оборудования.

Планирование рабочего времени сотрудников, гибкая система управления ресурсами предприятия (технические, человеческие), управление проектами, складской учет, комплектование и монтаж оборудование. Формирование адресных почтовых рассылок, маркетинговые исследования, управление наполнение Интернет портала, работа с филиалами по всему миру, мощная система синхронизации денных, поддержка взаимоотношениями с клиентами и многое другое.

ЧП, розничная торговля продуктами питания

Описание: Учет товарный позиций, складской учет, расчеты с поставщиками, и продавцами на торговых точках, учет оборота по торговым точкам, накладные и аналитика, финансовые показатели по торговым точкам и поставщикам, группам товарных позиций.

Ситибанк Украина

Описание: учет компьютерной техники, движение техники по сотрудникам, физической топологии локальной сети, регистрация операций с комп. техникой (приход, сборка, модернизация, списание и т.д.).

Роль: разработка функциональных модулей, разработка серверной части, внедрение, сопровождение.

Центр Итис

Описание: информационный сетевой справочник реестра организаций Украины с финансовой, справочной информацией. Массовый продукт.

Роль: частичная разработка клиентской части, написание приложения для инсталляции и деинсталляции ПО, обработка и подготовка гос. справочников

Инсайт

Описание: учет финансовой деятельности компании, обеспечение взаимодействия бизнес-процессов с разными видами деятельности компании.

Роль: разработка функциональных модулей, разработка серверной части, сопряжение бизнес-процессов, внедрение, сопровождение.

РосУкрЭнерго

Описание: оптовая и розничная торговля нефтепродуктами, талонная система, прогнозирование и анализ запасов и продаж, обеспечение работы менеджеров, расчет зарплаты менеджеров.

Роль: разработка функциональных модулей, разработка серверной части, внедрение, сопровождение, создание аналитических отчетов.

Украинская Авиатранспортная Компания – УАТК

Описание: материальный учет основных средств, учет рабочих параметров авиатехники (двигатели и т.д.) с дальнейшим анализом ее использования, документооборот, регистрация документов и их контроль, учет командировок летного состава и контроль, комплектация авиатехники, анализ состояния авиапарка.

Роль: разработка функциональных модулей, разработка серверной части, внедрение, сопровождение, администрирование MS SQL Server 2000, администрирование локальной сети Windows 2000 Server, Linux RedHat 7.2, разработка аналитической отчетности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

SQL, T-SQL, SQL-NS, SQL-DMO, ADO, DMO, COM+, DCOM, dot.Net, dot.Net Compact for Windows Mobile and Pocket.

Администратор MS SQL 6.0/7.5/2000.

Администрирование Windows NT/2000/2002/2003 Servers, MySQL, FreeBSD, Project Management (MS Project).

Опыт разработки баз данных, клиент – серверных технологий, прикладного ПО.

Delphi, Kylix, ERWin, Crystal Report, ASP, VBScript, JSP, Java, PHP, C#.

ОБРАЗОВАНИЕ

Прикладная физика, «Оптическая и цифровая обработка информации»,

Национальный университет им. Т.Шевченка, 1996 - 2001, Киев

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Дата рождения: 26.03.1979

Соц. статус: женат

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Языки: украинский, русский, технический английский

Вод. удостоверение кат. ‘С’