АНДРЕЙ ВОЛОШИН
ЦЕЛЬ
Программист – разработчик, Ведущий программист, Руководитель проектов, Руководитель отдела.
ОПЫТ РАБОТЫ
Свободный агент, разработка под заказ.
Июнь 2003
* Обследование предприятия, ТЗ.
* Заказная разработка.
* Внедрение ПО.
* Обучение персонала.
* Тех. и сервисная поддержка.
Программист
Частная фирма «Bondus», февраль 2002– июнь 2003
* Разработка интернет порталов.
* Администрование MySQL серверов.
* Администровоание FreeBSD сервера.
Программист
КТ «ИнсайТ», июль 2000– февраль 2002
* Заказная разработка ПО
* Внедрение ПО
* Тех. поддержка и сопровождение
* Разработка системы InsPro (комплексная автоматизация предприятия, системы бух. учета)
Инженер по компьютерным системам
Корпорация «Инком»
* Локализация системы управление персоналом под украинское законодательство «БОСС-Кадровик»
* Администрирование сервера баз данных MS SQL Server 2000
* Разработка финансовой системы для внутренних нужд.
ПРОЕКТЫ
MedPortal Gmbh
Описание: Организация занимающая международной торговлей дорогостоящего медицинского диагностического оборудования.
Планирование рабочего времени сотрудников, гибкая система управления ресурсами предприятия (технические, человеческие), управление проектами, складской учет, комплектование и монтаж оборудование. Формирование адресных почтовых рассылок, маркетинговые исследования, управление наполнение Интернет портала, работа с филиалами по всему миру, мощная система синхронизации денных, поддержка взаимоотношениями с клиентами и многое другое.
ЧП, розничная торговля продуктами питания
Описание: Учет товарный позиций, складской учет, расчеты с поставщиками, и продавцами на торговых точках, учет оборота по торговым точкам, накладные и аналитика, финансовые показатели по торговым точкам и поставщикам, группам товарных позиций.
Ситибанк Украина
Описание: учет компьютерной техники, движение техники по сотрудникам, физической топологии локальной сети, регистрация операций с комп. техникой (приход, сборка, модернизация, списание и т.д.).
Роль: разработка функциональных модулей, разработка серверной части, внедрение, сопровождение.
Центр Итис
Описание: информационный сетевой справочник реестра организаций Украины с финансовой, справочной информацией. Массовый продукт.
Роль: частичная разработка клиентской части, написание приложения для инсталляции и деинсталляции ПО, обработка и подготовка гос. справочников
Инсайт
Описание: учет финансовой деятельности компании, обеспечение взаимодействия бизнес-процессов с разными видами деятельности компании.
Роль: разработка функциональных модулей, разработка серверной части, сопряжение бизнес-процессов, внедрение, сопровождение.
РосУкрЭнерго
Описание: оптовая и розничная торговля нефтепродуктами, талонная система, прогнозирование и анализ запасов и продаж, обеспечение работы менеджеров, расчет зарплаты менеджеров.
Роль: разработка функциональных модулей, разработка серверной части, внедрение, сопровождение, создание аналитических отчетов.
Украинская Авиатранспортная Компания – УАТК
Описание: материальный учет основных средств, учет рабочих параметров авиатехники (двигатели и т.д.) с дальнейшим анализом ее использования, документооборот, регистрация документов и их контроль, учет командировок летного состава и контроль, комплектация авиатехники, анализ состояния авиапарка.
Роль: разработка функциональных модулей, разработка серверной части, внедрение, сопровождение, администрирование MS SQL Server 2000, администрирование локальной сети Windows 2000 Server, Linux RedHat 7.2, разработка аналитической отчетности.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
SQL, T-SQL, SQL-NS, SQL-DMO, ADO, DMO, COM+, DCOM, dot.Net, dot.Net Compact for Windows Mobile and Pocket.
Администратор MS SQL 6.0/7.5/2000.
Администрирование Windows NT/2000/2002/2003 Servers, MySQL, FreeBSD, Project Management (MS Project).
Опыт разработки баз данных, клиент – серверных технологий, прикладного ПО.
Delphi, Kylix, ERWin, Crystal Report, ASP, VBScript, JSP, Java, PHP, C#.
ОБРАЗОВАНИЕ
Прикладная физика, «Оптическая и цифровая обработка информации»,
Национальный университет им. Т.Шевченка, 1996 - 2001, Киев
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Дата рождения: 26.03.1979
Соц. статус: женат
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Языки: украинский, русский, технический английский
Вод. удостоверение кат. ‘С’