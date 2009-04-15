E-mail:[email protected]
80968587069
образование:высшее юридическое;журналистика
знание языков:английский
В первую очередь немного лирики...Т.к все -таки моя работа - это, в первую очередь творчество а не монотонный процесс зарабатывания денег или как его еще называют "легкий",поэтому я могу себе это позволить)
Исскуство-это прекрасная форма простых вещей!
И моя главная задача донести информацию заказчика как искусство!Теперь я надеюсь вы понимаете к чему была лирика!
К Вашим услугам грамотный и креативный копирайтинг!
Оригинальные сценарии!
Описания,речи и т.д
уникальные статьи(pr и др.)
концепции организаций всевозможных мероприятий!
качественный рерайт
От меня лично гарантировано оперативность выполнения,творческий индивидуальный подход,грамотность и много других положительных качеств!
Спасибо за внимание!