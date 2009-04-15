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80968587069

образование:высшее юридическое;журналистика

знание языков:английский

В первую очередь немного лирики...Т.к все -таки моя работа - это, в первую очередь творчество а не монотонный процесс зарабатывания денег или как его еще называют "легкий",поэтому я могу себе это позволить)

Исскуство-это прекрасная форма простых вещей!

И моя главная задача донести информацию заказчика как искусство!Теперь я надеюсь вы понимаете к чему была лирика!

К Вашим услугам грамотный и креативный копирайтинг!

Оригинальные сценарии!

Описания,речи и т.д

уникальные статьи(pr и др.)

концепции организаций всевозможных мероприятий!

качественный рерайт

От меня лично гарантировано оперативность выполнения,творческий индивидуальный подход,грамотность и много других положительных качеств!

Спасибо за внимание!