vard_asaturyan

Нвард Асатурян vard_asaturyanvard_asaturyan
26 летАрмения/Ереван
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Web UI/UX дизайнер
Привет, я Web UI/UX-дизайнер и SMM-специалист с огромным набором навыков.
Я выражаю свою заинтересованность и энтузиазм в каждом проекте. Так как я творческий человек, у меня всегда есть креативные идеи и решения для каждого проекта.
Мне нравится заниматься фрилансом, потому что это дает мне свободу, когда и как я работаю.
Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете просто связаться со мной, я буду очень рада.