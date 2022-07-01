vard_asaturyan

Web UI/UX дизайнер

Привет, я Web UI/UX-дизайнер и SMM-специалист с огромным набором навыков.

Я выражаю свою заинтересованность и энтузиазм в каждом проекте. Так как я творческий человек, у меня всегда есть креативные идеи и решения для каждого проекта.

Мне нравится заниматься фрилансом, потому что это дает мне свободу, когда и как я работаю.

Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете просто связаться со мной, я буду очень рада.