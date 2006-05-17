Опыт программирования на С++ (MSVC 5/6), разработка прикладного и системного ПО (с использованием DDK 95/NT, SoftIce, IDA; работа с MFC, знание WinApi, MSDN): многопоточные приложения, приложения для сетевой работы, использование криптографических (симметричных/асимметричных) алгоритмов. Небольшой опыт работы с Delphi и С++ Builder. Успешный опыт разработки веб-сайтов (знание HTML, JavaScript, Perl, PHP, Apache), работа в команде. Небольшой опыт работы с Linux и Novell Netware (3/4). Свободное владение компьютером. Чтение и изъяснение на английском языке на техническом уровне.