Сализа Алия, 18 лет, студент

-студент 1 курса РАНХиГС по направлению реклама и связи с общественностью

-знание иностранных языков: английский (на уровне C1), турецкий (на уровне A1)

-знание ПК и программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)

-отличное знание русского языка, грамотность в написании текстов

Принимаю оплату на

-Tinkoff

-Яндекс.Деньги

Saliza Aliya, 18 years old, a student

-I am a 1-st year student of the faculty of advertising and public relations of RANEPA (Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration)

-I speak English (C1 level), Turkish (A1 level) and Russian (native speaker)

-I have a good knowledge of using a personal computer and Microsoft Office programs (Excel, Word, Power Point)