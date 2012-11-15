Студия DIVISION занимается разработкой сайтов
Все отзывы и последние работы : https://www.fl.ru/users/varenia/
Студия DIVISION занимается разработкой сайтов.
Работаем в этой отрасли уже 2 года.
Создаем сайты на Joomla, Webasyst, WordPress, ModX
* Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome
* Грамотная оптимизация графики
* Соблюдение сроков
Контактные данные:
skype: vareniav
isq: 357773206
email: [email protected]
Папулярные наши работы находятся в http://studio-division.com.ua/portfolio.html
а так же на сйте фриланс https://www.free-lance.ru/users/varenia/
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Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
11 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $200
от 5 дней
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от $40
от 1 дня
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