varenia

Александр Вареня varenia

 
33 годаУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Студия DIVISION занимается разработкой сайтов

Все отзывы и последние работы :  https://www.fl.ru/users/varenia/

Студия DIVISION занимается разработкой сайтов.

Работаем в этой отрасли уже 2 года.

Создаем сайты на Joomla, Webasyst, WordPress, ModX

* Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome

* Грамотная оптимизация графики

* Соблюдение сроков

Контактные данные:

skype: vareniav

isq: 357773206

email: [email protected]

Папулярные наши работы находятся в http://studio-division.com.ua/portfolio.html

а так же на сйте фриланс https://www.free-lance.ru/users/varenia/

WordPressJoomlaMODXWebasystСайт на Joomla
Портфолио
Отзывы заказчиков
alexey_vishnyov
Алексей 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Интернет-магазин по продаже аттракционов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $40
от 1 дня
нет рейтинга