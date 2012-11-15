Студия DIVISION занимается разработкой сайтов

Все отзывы и последние работы : https://www.fl.ru/users/varenia/

Студия DIVISION занимается разработкой сайтов.

Работаем в этой отрасли уже 2 года.

Создаем сайты на Joomla, Webasyst, WordPress, ModX

* Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome

* Грамотная оптимизация графики

* Соблюдение сроков

Контактные данные:

skype: vareniav

isq: 357773206

email: [email protected]

Папулярные наши работы находятся в http://studio-division.com.ua/portfolio.html

а так же на сйте фриланс https://www.free-lance.ru/users/varenia/