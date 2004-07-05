vargashkinapd

Полина vargashkinapd

 
19 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
транскрибация в текст

                                                                Приветствую.  Я Полина. На данном этапе пробуюсебя в роли копирайтера. Своё портфолио я всегда оформляю именно так. Считаю,

что это единственный вариант показать себя, на что я способна. Любой запрос я

выполню в любой сказанный Вами срок (в пределах разумного).      Я без проблем справлюсь странскрибацией аудио и видео в текст.  Прекрасно владею грамматикой русского

языка, справляюсь на ура с пунктуацией в текстах, каждое сочинение пишу на

отлично , участвую в олимпиадах и выхожу на муниципальный округ.     Надеюсь, я убедила Вас в том, что вы неошибётесь, выбрав именно мою анкету, так как я выполню заказ эффективно. Вы точно

не пожалеете!