vargashkinapd

транскрибация в текст
Приветствую. Я Полина. На данном этапе пробуюсебя в роли копирайтера. Своё портфолио я всегда оформляю именно так. Считаю,
что это единственный вариант показать себя, на что я способна. Любой запрос я
выполню в любой сказанный Вами срок (в пределах разумного). Я без проблем справлюсь странскрибацией аудио и видео в текст. Прекрасно владею грамматикой русского
языка, справляюсь на ура с пунктуацией в текстах, каждое сочинение пишу на
отлично , участвую в олимпиадах и выхожу на муниципальный округ. Надеюсь, я убедила Вас в том, что вы неошибётесь, выбрав именно мою анкету, так как я выполню заказ эффективно. Вы точно
не пожалеете!
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