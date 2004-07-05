vargashkinapd

транскрибация в текст

Приветствую. Я Полина. На данном этапе пробуюсебя в роли копирайтера. Своё портфолио я всегда оформляю именно так. Считаю,

что это единственный вариант показать себя, на что я способна. Любой запрос я

выполню в любой сказанный Вами срок (в пределах разумного). Я без проблем справлюсь странскрибацией аудио и видео в текст. Прекрасно владею грамматикой русского

языка, справляюсь на ура с пунктуацией в текстах, каждое сочинение пишу на

отлично , участвую в олимпиадах и выхожу на муниципальный округ. Надеюсь, я убедила Вас в том, что вы неошибётесь, выбрав именно мою анкету, так как я выполню заказ эффективно. Вы точно

не пожалеете!