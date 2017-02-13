Проектирую в среде AutoCAD разделы электроснабжения (ЭС), электрооборудование и освещение (ЭОМ), автоматизация газоснабжения (АГСВ), автоматизация тепломеханических решений (АТМ), разработка схем управления на основе релейной автоматики и с использованием ПЛК (Овен, Siemens, Klockner Moeller и др.), промышленных компьютеров (ICP). Специализируюсь на промышленных объектах: предприятия, котельные, ТЭЦ. Опыт работы электронщиком на заводе (4 года), заместителем начальника цеха по производству электрощитовой продукции (6 лет). Возьмусь за нестандартные проекты. Сделаю качественно и в срок, всегда на связи (сотовый, Skype, ICQ, Viber)