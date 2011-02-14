Имею опыт создания 3d графики для телевидения, архитектурной визуализации и навык игрового низкополигонального и сплайнового моделирования в 3Ds MAX, 2D графики и пиксельарта для Flash-игр.
Принимал участие в создании многих флэш-игр. В частности: Canyon Defence (http://www.miniclip.com/games/canyon-defense/en/ ), Viking Defense http://www.miniclip.com/games/viking-defense/en/ ), Sky Fortress (http://www.flashgames247.com/play/919.html ), Motorush (http://www.addictinggames.com/motorush.html )
Занимаюсь фотосъёмкой (макросъёмка, животные, пейзажи и фототекстуры).
Рисую карандашом, создаю текстуры и материалы для трёхмерных объектов, осуществляю маппинг.
Работаю с внешними рендерами: Brazil, Final Render, V-Ray, Mental Ray, RTRE.
Имею навыки работы с Real Flow, Reactor, Z-Brush, Rhinoceros, Autocad и Painter.
2D часть работы выполняю в Photoshop, Corel Draw, Corel Painter, Flash.
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