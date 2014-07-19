Юркевич Павел Валентинович, 05 апреля 1986
Python программист
Образование: Белорусский Национальный Технический Университет, окончание 2013г.
Стаж работы 1 год.
Навыки: Работа с фреймворком django, знание языка python. Владение HTML, JavaScript, CSS, практические навыки верстки сайта.
Примеры создания: верстка и работа над сайтом: http://moscowdata.ru, верстка и работа над сайтом с адаптивным дизайном: http://globalhome.mobi
Контактный телефон: МТС 8(029)262-98-11
email: [email protected]
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