ОБРАЗОВАНИЕ
• Среднее специальное (Лицей информационных технологий, специальность: оператор компьютерной графики)
• Высшее (Московский Государственный Университет Печати, специальность: технолог полиграфического производства
ОПЫТ РАБОТЫ
• ИД "Салон пресс"
Должность: дизайнер-верстальщик периодических изданий "Ваш дом"
Обязанности: дизайн и верстка журналов, работа с редакторами, внесение правок.
• ИД «Техника – молодежи». Издание книжной, журнальной, др. полиграфической продукции. Постоянные издания: журналы «Горные лыжи», «Оружие»,«Техника – молодежи»
Должность: дизайнер-верстальщик
Обязанности: дизайн и верстка журнала «Горные лыжи»; сканирование и обработка изображений; верстка книг, брошюр,буклетов и другой рекламной продукции
• Рекламное агенство «Елена»
Все виды полиграфической и сувенирной продукции, наружная реклама
Должность: дизайнер по полиграфии
Обязанности: разработка дизайна полиграфической продукции, общение с заказчиками, предпечатная подготовка
• Полиграфическая компания с собственным производством «РИОЛ принт».
Дизайн сувенирной и полиграфической продукции
Должность: дизайнер
Обязанности: разработка дизайна полиграфической и сувенирной продукции, работа с заказчиками
• ООО «Часовой Бизнес»
Редакция полноцветных журналов «Часовой бизнес» и «Мои часы»
Должность: дизайнер-верстальщик
Обязанности: верстка журналов, сканирование и обработка иллюстраций (цветокоррекция, ретушь), дизайн и верстка рекламной акциденцииФ
• Консалтинговая компания «MAG Consulting»
Должность: HTML-верстальщик
Обязанности: наполнение интернет-еженедельника фирмы
• компания «United Media Projects»
Обязанности: разработка фирменного стиля компании
НАВЫКИ РАБОТЫ
• Платформы MAC/PC
• Владение программным обеспечением: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design, QuarkXPress, Corel Draw, Microsoft Office и др.
• Умение работать с графическим планшетом, сканером, принтером, цифровым фотоаппаратом
• Знание допечатной подготовки и печатных процессов
• Отличное знание цветокоррекции, верстки
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Коммуникабельность, креативное мышление, исполнительность, внимательность, усидчивость, высокая работоспособность, способность быстро адаптироваться в любой обстановке