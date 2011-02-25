ОБРАЗОВАНИЕ

• Среднее специальное (Лицей информационных технологий, специальность: оператор компьютерной графики)

• Высшее (Московский Государственный Университет Печати, специальность: технолог полиграфического производства

ОПЫТ РАБОТЫ

• ИД "Салон пресс"

Должность: дизайнер-верстальщик периодических изданий "Ваш дом"

Обязанности: дизайн и верстка журналов, работа с редакторами, внесение правок.

• ИД «Техника – молодежи». Издание книжной, журнальной, др. полиграфической продукции. Постоянные издания: журналы «Горные лыжи», «Оружие»,«Техника – молодежи»

Должность: дизайнер-верстальщик

Обязанности: дизайн и верстка журнала «Горные лыжи»; сканирование и обработка изображений; верстка книг, брошюр,буклетов и другой рекламной продукции

• Рекламное агенство «Елена»

Все виды полиграфической и сувенирной продукции, наружная реклама

Должность: дизайнер по полиграфии

Обязанности: разработка дизайна полиграфической продукции, общение с заказчиками, предпечатная подготовка

• Полиграфическая компания с собственным производством «РИОЛ принт».

Дизайн сувенирной и полиграфической продукции

Должность: дизайнер

Обязанности: разработка дизайна полиграфической и сувенирной продукции, работа с заказчиками

• ООО «Часовой Бизнес»

Редакция полноцветных журналов «Часовой бизнес» и «Мои часы»

Должность: дизайнер-верстальщик

Обязанности: верстка журналов, сканирование и обработка иллюстраций (цветокоррекция, ретушь), дизайн и верстка рекламной акциденцииФ

• Консалтинговая компания «MAG Consulting»

Должность: HTML-верстальщик

Обязанности: наполнение интернет-еженедельника фирмы

• компания «United Media Projects»

Обязанности: разработка фирменного стиля компании

НАВЫКИ РАБОТЫ

• Платформы MAC/PC

• Владение программным обеспечением: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design, QuarkXPress, Corel Draw, Microsoft Office и др.

• Умение работать с графическим планшетом, сканером, принтером, цифровым фотоаппаратом

• Знание допечатной подготовки и печатных процессов

• Отличное знание цветокоррекции, верстки

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Коммуникабельность, креативное мышление, исполнительность, внимательность, усидчивость, высокая работоспособность, способность быстро адаптироваться в любой обстановке