Создам уникальный сайт на CMS Tilda
Сделаю сайт на Тильде.
C Вас информация и доступ к аккаунту Tilda.
В процессе работы будут учтены все Ваши пожелания, которые возможны на конструкторе Tilda.
Важно: В конструкторе Tilda есть возможность экспорта созданного шаблона только на тарифном плане "Business"
Тарифные планы Tilda оплачиваются отдельно.
Примеры работ вы можете посмотреть на моей странице Behance:
https://www.behance.net/bezdna225c94v
Нужно для заказа:
- Техническое задание (структура Landing Page и т. п. )
- Примеры, какие сайты Вам нравится (по возможности - что не нравится)
- Работаю на Вашем аккаунте, или создаю бесплатный с пробным периодом на две недели.
- Имеющиеся текстовые материалы и изображения.
- Понимание, что не все возможно сделать на конструкторе.
Действие аккаунта приостановлено!