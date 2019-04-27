varrper

Игорь Степанов varrper

 
22 годаРоссия/Челябинск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создам уникальный сайт на CMS Tilda

Сделаю сайт на Тильде.

C Вас информация и доступ к аккаунту Tilda.

В процессе работы будут учтены все Ваши пожелания, которые возможны на конструкторе Tilda.

Важно: В конструкторе Tilda есть возможность экспорта созданного шаблона только на тарифном плане "Business"

Тарифные планы Tilda оплачиваются отдельно.

Примеры работ вы можете посмотреть на моей странице Behance:

https://www.behance.net/bezdna225c94v

Нужно для заказа:

  • Техническое задание (структура Landing Page и т. п. )
  • Примеры, какие сайты Вам нравится (по возможности - что не нравится)
  • Работаю на Вашем аккаунте, или создаю бесплатный с пробным периодом на две недели.
  • Имеющиеся текстовые материалы и изображения.
  • Понимание, что не все возможно сделать на конструкторе.
Tilda