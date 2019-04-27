Создам уникальный сайт на CMS Tilda

Сделаю сайт на Тильде.

C Вас информация и доступ к аккаунту Tilda.

В процессе работы будут учтены все Ваши пожелания, которые возможны на конструкторе Tilda.

Важно: В конструкторе Tilda есть возможность экспорта созданного шаблона только на тарифном плане "Business"

Тарифные планы Tilda оплачиваются отдельно.

Примеры работ вы можете посмотреть на моей странице Behance:

https://www.behance.net/bezdna225c94v

Нужно для заказа: