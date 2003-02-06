Ответственный исполнитель.
Все личностные и профессиональные качества продемонстрирую в работе, непосредственно при сотрудничестве. Отлично владею программами как на мобильном устройстве так и на ПК; Microsoft Office, Google-документы и пр., Canva, Photoshop, если необходимо быстро освою любую другую.
Активный пользователь соцсетей/мессенджеров, знакома с рекламными алгоритмами, принципами работы с клиентами, а также аудиотранскрибацией, рерайтингом.
Навыки фото/видеосъемки, обработки фотографий и видео, ведения сообществ.
Качественная техника для работы.
Развита грамотность, таймменеджмент, коммуникабельность. Умение структурировать информацию, составлять отчёт, следовать алгоритму.
Опыт: рекламный менеджер(рассылка и ведение клиентов до покупки), рерайтинг, транскрибирование, дизайн логотипа, перепечатка книги, написание статьи.
Все подробности можем обсудить в удобное время. Кейсы по запросу.
Рассматриваю так же вакансии ассистента, менеджера по рассылке и обработке входящих заказов.
ДОРОГИЕ ЗАКАЗЧИКИ, НЕ БОЙТЕСЬ ПРЕДЛАГАТЬ СВОИ ЦЕНЫ.
Главная и самая дорогая оплата моей работы - ВАШ ОТЗЫВ.
Сетевым и фин. пирамидами не интересуюсь.