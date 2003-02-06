Работа с текстом/фото/видео/транскрибация

Ответственный исполнитель.

Все личностные и профессиональные качества продемонстрирую в работе, непосредственно при сотрудничестве. Отлично владею программами как на мобильном устройстве так и на ПК; Microsoft Office, Google-документы и пр., Canva, Photoshop, если необходимо быстро освою любую другую.

Активный пользователь соцсетей/мессенджеров, знакома с рекламными алгоритмами, принципами работы с клиентами, а также аудиотранскрибацией, рерайтингом.

Навыки фото/видеосъемки, обработки фотографий и видео, ведения сообществ.

Качественная техника для работы.

Развита грамотность, таймменеджмент, коммуникабельность. Умение структурировать информацию, составлять отчёт, следовать алгоритму.

Опыт: рекламный менеджер(рассылка и ведение клиентов до покупки), рерайтинг, транскрибирование, дизайн логотипа, перепечатка книги, написание статьи.

Все подробности можем обсудить в удобное время. Кейсы по запросу.

Рассматриваю так же вакансии ассистента, менеджера по рассылке и обработке входящих заказов.

ДОРОГИЕ ЗАКАЗЧИКИ, НЕ БОЙТЕСЬ ПРЕДЛАГАТЬ СВОИ ЦЕНЫ.

Главная и самая дорогая оплата моей работы - ВАШ ОТЗЫВ.

Сетевым и фин. пирамидами не интересуюсь.