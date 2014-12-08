Чунакова Варвара Евгеньевна, 1988 г.р.

Полное высшее образование (ГУ-ВШЭ, факультет менеджмента)

Кандидат наук по направлению культурология

с 2012 г. по наст. время занимаю должность key account manager в крупнейшем сетевом медиа-агентстве

Уверенный пользователь ПК, английский, немецкий, итальянский языки.