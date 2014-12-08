varvarachun

Варвара varvarachun

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Чунакова Варвара Евгеньевна, 1988 г.р.

Полное высшее образование (ГУ-ВШЭ, факультет менеджмента) 

Кандидат наук по направлению культурология

с 2012 г. по наст. время занимаю должность key account manager в крупнейшем сетевом медиа-агентстве 

Уверенный пользователь ПК, английский, немецкий, итальянский языки. 

Переводы
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от $100
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $20
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $100
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Управление проектами
нет отзывов
от $200
нет рейтинга