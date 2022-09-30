Привет, меня зовут Варвара, я веб-дизайнер, занимаюсь комплексной упаковкой брендов:от логотипа до создания полноценного сайта.

Создаю сайты под ключ: лендинги, многостраничники, интернет-магазины.

Также могу помочь с разработкой

логотипа, визиток, бирок, сертификата и другой печатной продукции.

С детства люблю рисовать, училась в художественной школе, поступила в университет на художественно-графический факультет.

Дизайн — мое любимое хобби, переросшее в профессию. Я не перестаю учиться и максимально вкладываюсь в каждый проект.

Также интересуюсь психологией. Она помогает мне чувствовать людей, понимать их потребности. Все мои знания помогают мне воплощать в реальность практически любую задумку и создавать проекты с уникальным, продуманным дизайном. Бизнес моих клиентов всегда выделяется на фоне конкурентов.

Аргументирую свои решения, предлагаю на выбор несколько вариантов.

Всегда слежу за трендами в сфере дизайна, открыта ко всему новому.

Я за партнерство и взаимопомощь. Вы помогаете мне с информацией о вашем бизнесе — я разрабатываю вам крутой продающий сайт. Если вам близок мой стиль, подача и вы хотите упаковать свой бизнес / бренд / услуги, то я с радостью вам помогу!