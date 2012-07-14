varya_angie

Написание статей по психологии и педагогике, ретуширование фотографий
Образование: Высшее.
2007 - 2012 — Иваново, Ивановский государственный университет.
Специальность «Социальная работа» (диплом с отличием).
Профессиональные навыки.
Написание научных статей по психологии, педагогике и социальной работе (участие в "Молодой науке в классическом университете"), дипломных и курсовых работ. Проведение социологических опросов, экзит-поллов.
Опыт работы с детьми из неблагополучных семей, обучение навыкам ПК лиц пенсионного возраста.
Съемка портретов, модельных тестов, семейная фотография и их последующая обработка (ретуширование, цветокоррекция, кадрирование).
Знание программы Adobe Photoshop.
Хорошее знание Microsoft Office.
Грамотность, умение работать.
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