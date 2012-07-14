varya_angie

Написание статей по психологии и педагогике, ретуширование фотографий

Образование: Высшее.

2007 - 2012 — Иваново, Ивановский государственный университет.

Специальность «Социальная работа» (диплом с отличием).

Профессиональные навыки.

Написание научных статей по психологии, педагогике и социальной работе (участие в "Молодой науке в классическом университете"), дипломных и курсовых работ. Проведение социологических опросов, экзит-поллов.

Опыт работы с детьми из неблагополучных семей, обучение навыкам ПК лиц пенсионного возраста.

Съемка портретов, модельных тестов, семейная фотография и их последующая обработка (ретуширование, цветокоррекция, кадрирование).

Знание программы Adobe Photoshop.

Хорошее знание Microsoft Office.

Грамотность, умение работать.