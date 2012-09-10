Копирайт, рерайт

ОПЫТ РАБОТЫ:

Должность: Администратор упаковщиков

Период работы: 2011г

Название организации: Супермаркет«Сильпо»

Основные обязанности: организация и контроль работы персонала, обеспечениекачественного обслуживания покупателей и бесперебойного осуществления торгового

процесса.

Должность: Продавец–консультант

Период работы: 10.09.2012 – 20. 04.2013

Название организации: Супермаркет«Рокфор»

Основные обязанности: Помощь покупателям при выборетовара, консультация покупателя поассортименту товаров, предлагаемых к продаже в магазине, по потребительским

свойствам и особенностям товаров, осуществление подготовки товаров к продаже:

распаковку, сборку, комплектование, проверку эксплуатационных свойств и т.д.,

разрешение возможных конфликтов.

Должность: Администратор гостиницы.

Период работы: 25. 05. 2013 –5.08.2013

Название организации: Клуб-отель«Сафари»

Основныеобязанности: размещениегостей отеля, бронирование номеров, информирование клиентов об услугах отеля,

решение организационных вопросов, распределение входящих звонков, работа с

кассовым аппаратом, ведение базы данных.

Должность: Руководитель отдела организации мероприятий

Период работы: 01.10.2013 – 20.02.2013

Название организации: «Фотостиль»

Основные обязанности: Обучение сотрудников, проведение организациимероприятия, ведение документации, общение с ответственными лицами и детьми.

Должность: Администратор гостиницы

Период работы: 07.03.2013 – 2014

Название организации: «AN – 2» HOTEL & RESTAURANT

Основные обязанности: встреча и размещение гостей отеля, бронированиеномеров, информирование клиентов об услугах отеля, решение организационных

вопросов, распределение входящих звонков, работа с кассовым аппаратом, ведение

баз данных, работа с документациях, работа с актуальными сайтами.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕНАВЫКИ:

Владение ПК на уровнеуверенного пользователя. Знание специфики и стандартов обслуживания клиентов в

сфере гостиничного бизнеса. Умение вести переговоры.

Умение организовать работу и обучить. Уверенное общение с ответственными

лицами. Педагогический, творческий подход к детям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ:

Знание английскогоязыка (средний), владение компьютером (Word, Excel, PowerPoint), умение работы в Интернете. Пишу стихи и прозу, написание текстовразличного объёма и на различную тематику с творческим, оригинальным подходом.

Без в/п, целеустремлена, легкообучаема, инициативна.