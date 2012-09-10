ОПЫТ РАБОТЫ:
Должность: Администратор упаковщиков
Период работы: 2011г
Название организации: Супермаркет«Сильпо»
Основные обязанности: организация и контроль работы персонала, обеспечениекачественного обслуживания покупателей и бесперебойного осуществления торгового
процесса.
Должность: Продавец–консультант
Период работы: 10.09.2012 – 20. 04.2013
Название организации: Супермаркет«Рокфор»
Основные обязанности: Помощь покупателям при выборетовара, консультация покупателя поассортименту товаров, предлагаемых к продаже в магазине, по потребительским
свойствам и особенностям товаров, осуществление подготовки товаров к продаже:
распаковку, сборку, комплектование, проверку эксплуатационных свойств и т.д.,
разрешение возможных конфликтов.
Должность: Администратор гостиницы.
Период работы: 25. 05. 2013 –5.08.2013
Название организации: Клуб-отель«Сафари»
Основныеобязанности: размещениегостей отеля, бронирование номеров, информирование клиентов об услугах отеля,
решение организационных вопросов, распределение входящих звонков, работа с
кассовым аппаратом, ведение базы данных.
Должность: Руководитель отдела организации мероприятий
Период работы: 01.10.2013 – 20.02.2013
Название организации: «Фотостиль»
Основные обязанности: Обучение сотрудников, проведение организациимероприятия, ведение документации, общение с ответственными лицами и детьми.
Должность: Администратор гостиницы
Период работы: 07.03.2013 – 2014
Название организации: «AN – 2» HOTEL & RESTAURANT
Основные обязанности: встреча и размещение гостей отеля, бронированиеномеров, информирование клиентов об услугах отеля, решение организационных
вопросов, распределение входящих звонков, работа с кассовым аппаратом, ведение
баз данных, работа с документациях, работа с актуальными сайтами.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕНАВЫКИ:
Владение ПК на уровнеуверенного пользователя. Знание специфики и стандартов обслуживания клиентов в
сфере гостиничного бизнеса. Умение вести переговоры.
Умение организовать работу и обучить. Уверенное общение с ответственными
лицами. Педагогический, творческий подход к детям.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ:
Знание английскогоязыка (средний), владение компьютером (Word, Excel, PowerPoint), умение работы в Интернете. Пишу стихи и прозу, написание текстовразличного объёма и на различную тематику с творческим, оригинальным подходом.
Без в/п, целеустремлена, легкообучаема, инициативна.