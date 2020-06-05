vascelasky

Дизайнер визиток, визитки с уникальной типографикой

👋Всем привет! Меня зовут Василиса.

Я окончила СПбПУ по специальности экономика. Работала какое-то время в сфере страхования.

На сегодняшний день занимаюсь репетиторской деятельностью, репетитор по математике.

Также являюсь выпускником Школы Астрологии, даю консультации по Натальной астрологии.

В свободное время катаюсь на доске, занимаюсь контактным жонглированием, играю на укулеле и фортепиано.

朗А ещё я влюблена в графический дизайн.

Получаю эстетическое наслаждение от качественной полиграфии.

Именно поэтому помогаю людям презентовать себя с помощью стильной визитки.

Визитка не только напоминает, о чём ваш бизнес, и предлагает позвонить, она ещё и формирует представление о вашей компании. Творческие или ответственные, экспериментаторы или консерваторы, дорогие или дешёвые?

Дизайн визитки отвечает на эти вопросы и формирует ожидания клиента от работы с вами.