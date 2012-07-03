ни дня без строчки...

Приветствую Вас! Предлагаю свои услуги по написанию SEO-текстов на английском языке любой тематики,по переводу с\на английский язык технических текстов, документаци, статей. Ответственно подхожу к любому заданию, тщательно прорабатываю тематику статей для сайтов. Имею высшее образование, преподаю английский язык в техническом вузе, поэтому техническая тематика не повергает меня в панику). Писать люблю, т.к. эта работа не дает "засохнуть" мозгам и дает возможность развиваться и постоянно узнавать что-то новое. Буду рада сотрудничеству.