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Вася Фадеев

Языки программирования: Делфи, CGI , PHP, Perl, Web программирование, изучение других языков и средств разработки необходимые для выполнения заказа.

Базы данных: MySQL, Oracle, Informix (изучение любых других)

Операционные системы: Windows, Linux (возможно изучение новых)

Языки: Русский, Английский(со словарём)

ориентировочная зарплата 500$ в месяц

предпочитаемые задачи — мелкие простые

Контакты:

email: [email protected]

Skype: vasiaf2015

предпологаемый способ оплаты: Webmnoney, Яндекс.Деньги и т п

Возраст 23 лет