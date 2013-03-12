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Вася Фадеев
Языки программирования: Делфи, CGI , PHP, Perl, Web программирование, изучение других языков и средств разработки необходимые для выполнения заказа.
Базы данных: MySQL, Oracle, Informix (изучение любых других)
Операционные системы: Windows, Linux (возможно изучение новых)
Языки: Русский, Английский(со словарём)
ориентировочная зарплата 500$ в месяц
предпочитаемые задачи — мелкие простые
Контакты:
email: [email protected]
Skype: vasiaf2015
предпологаемый способ оплаты: Webmnoney, Яндекс.Деньги и т п
Возраст 23 лет
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