vasilbereznij

PHP Laravel Back-End Developer/ Інженер електрозв'язку

Інженер електрозв'язку (Харьківсьий інститут радіоелектроніки. Радіотехнічний факультет).

З 2011 року також підробляю у фрілансі (в основному студентські роботи для різних ВНЗ, до дипломів включно).

Основний профіль:

WEB-розробка (дизайн, верстка, РНР, Laravel)

студентські роботи (курсові, кронтрольні, ЛР, дипломи з предметів електрозв'язок, радіотехніка, електроніка, схемотехніка, програмування, Базы даних, WEB-розробка і суміжні).

резюме: http://e911141g.beget.tech/rezume-berezhniy_ua

Те, що на цьому сайті мало робіт: не звертайте уваги: у мене вистачає і прямих замовлень.

Мій старий профіль тут: https://www.weblancer.net/users/saya17/. (Доступ втрачено, відновлювати довго - відкрив новий.)