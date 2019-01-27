Юрист с высшим образованием. Опыт представления интересов в суде более 15 лет, подтвержденный судебными решениями.

Проконсультирую, составлю претензию, исковое заявление, апелляционную жалобу, возражение на них по следующим направлениям:

- Юридическая помощь по защите прав потребителей.

- Возврат денежных средств за некачественные товары: автомобили, телефоны, бытовую технику, покупки через Интернет.

- Законный отказ от навязанных банковских страховок. Признание недействительными условий договоров, в том числе кредитных, нарушающих права потребителей.

- Возврат денежных средств за некачественно оказанные услуги: ремонтные работы в квартире, установка дверей, окон, натяжных потолков, мебель под заказ, а также нарушение сроков их установки.

- Споры с управляющими компаниями: невыполнение УК взятых на себя обязательств в проведении текущего, капитального ремонта, а также надлежащего содержание общего имущества многоквартирных домов; отказ УК в проведении текущих, неотложных, обязательных сезонных работ: устранение протечек крыши и поломок внутридомового оборудования, ремонт межпанельных стыков, фасада дома (устранение трещин).

Защита прав дольщиков многоквартирных домов: нарушения сроков передачи объектов долевого строительства, передача объектов долевого строительства потребителям с производственными недостатками.

- Семейные споры: раздел совместно нажитого имущества супругов, определения места жительства ребенка, определение места и времени встречи с ребенком.

- Трудовые споры: взыскание заработной платы, восстановление на работе.

- и т. д.