vasilevaek00

Екатерина Васильева vasilevaek00vasilevaek00
22 годаРоссия/Тула
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайнер/сайтолог
Основные умения:
UI/UX разработка;
Разработка уникального дизайна сайта;
Работа в Figma и Adobe Photoshop:
Анализ ЦА и основных ее потребностей;
Реализация современных трендов в дизайне;
Образование:Проходила 3-х месячный курс по веб-дизайну у Екатерины Купецкой. Участвовала в интенсиве WDI Design School.После курса успешно практиковалась в этой сфере и разработала более 10 сайтов
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