vasilevaek00

Веб-дизайнер/сайтолог

Основные умения:

UI/UX разработка;

Разработка уникального дизайна сайта;

Работа в Figma и Adobe Photoshop:

Анализ ЦА и основных ее потребностей;

Реализация современных трендов в дизайне;

Образование:Проходила 3-х месячный курс по веб-дизайну у Екатерины Купецкой. Участвовала в интенсиве WDI Design School.После курса успешно практиковалась в этой сфере и разработала более 10 сайтов