Необходимо ппродумать и реализовать интерфейс музыкально автомата , все кнопки а так же надписи согласно общему функционалу автомата и его ТЗ Интересуют профессионалы имеющие опыт в создании интерфейсов и соответственно имеющие портфолио нужно нечно гламурное :-)