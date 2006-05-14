Необходимо ппродумать и реализовать интерфейс музыкально автомата , все кнопки а так же надписи согласно общему функционалу автомата и его ТЗ Интересуют профессионалы имеющие опыт в создании интерфейсов и соответственно имеющие портфолио нужно нечно гламурное :-)
- $300Дизайн интерфейсов и игр8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $800
OS: Linux Язык программирования: C/C++ ( возможно на Python но там нужно крепко обговорить детали ) Использование библиотеки SDL ( обсуждаемо ) Управление : тачскринПрикладное ПО7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Необходимо быстро написать простой плеер караоке для проигрывание караоке файлов на основе MIDI под Линух на С++ Есть наработкиПрикладное ПО8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
Необходимо написать плеер караоке для проигрывание караоке файлов на основе MIDI под Линух на С++ желательно с выставлением балловРазработка игр6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Ситуация такая Есть устройство через которое управляется музыкальный автомат 9 кнопок на замыкание подключается монетоприёмник и банкнотоприёмник Построено оно на базе МК Atmel , Обмен данными через LPT порт ...Прочее4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется сделать несложный анимационный баннер (gif) 468 x 60Баннеры25 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Нужно сделать центральную страницу портала и 6 подстраниц разных тематик (авто, мебель и т.п.), но в одном стиле с основной страницей.Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт18 лет назад