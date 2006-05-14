vasilevs

Гость vasilevs

 
NaN летУкраина
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Интерфейс музыкально автомтата

    $300

    Необходимо ппродумать и реализовать интерфейс музыкально автомата , все кнопки а так же надписи согласно общему функционалу автомата и его ТЗ Интересуют профессионалы имеющие опыт в создании интерфейсов и соответственно имеющие портфолио нужно нечно гламурное :-)

    Дизайн интерфейсов и игр8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Музыкальный автомат

    $800

    OS: Linux Язык программирования: C/C++ ( возможно на Python но там нужно крепко обговорить детали ) Использование библиотеки SDL ( обсуждаемо ) Управление : тачскрин

    PythonLinux
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Плеер Караоке

    $300

    Необходимо написать плеер караоке для проигрывание караоке файлов на основе MIDI под Линух на С++ желательно с выставлением баллов

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка блока согласования с компьютером

    $100

    Ситуация такая Есть устройство через которое управляется музыкальный автомат 9 кнопок на замыкание подключается монетоприёмник и банкнотоприёмник Построено оно на базе МК Atmel , Обмен данными через LPT порт ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нарисовать портал

    $500

    Нужно сделать центральную страницу портала и 6 подстраниц разных тематик (авто, мебель и т.п.), но в одном стиле с основной страницей.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    18 лет назад