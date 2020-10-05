vasilevsk-ivan

Инженер-проектировщик сетей водоснабжения и водоотведения

Возьмусь за разработку проекта систем водоснабжения и водоотведения любых зданий и сооружений. Проектирование проектной и рабочей документации в соответствии с действующими нормативными документами, постановлением 87 и тд. Опыт - более 3-х лет проектирования внутренних и наружных сетей. В настоящее время работаю проектировщиком ВК.