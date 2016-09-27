vasiliineamtu

Skype: vasilii.neamtu

(Нямцу) Кожокарь Василий Валерьевич

УТП: Вечный двигатель. Ваш быстрый и оперативный помощник и правая рука.

Опыт работы:

Май 2016 - Сентябрь 2016 - “Larson & Holz” - Менеджер по работе с клиентами “Брокер”.

Октябрь 2015 - Май 2016 - “Макспол Недвижимость” - “Риелтор”.

Май 2015 - Сентябрь 2015 - “Call-центр Миель” - “Финансист”.

Февраль 2015 - Май 2015 - “Бистро BP” - “Администратор”.

Сентябрь 2014 - Февраль 2015 - “Аэропорт Домодедово” - “Администратор”.

Май 2010 - Сентябрь 2014 - “Жара”, “Rich”, “Волна” - “Dj”, “Ведущий”, “Организатор”.

Образование:

Московский государственный технологический университет "Станкин", Москва

Экономики и менеджмента , Менеджер. Управление проектами

Повышение квалификации, курсы

2016 г. Брокер на Американском Фондовом Рынке и Европейском Ф.Р. Швейцарский международный консалтинговый концерн Larson & Holz

2016 г. Ведущий мероприятий. Конферансье Санкт петербужская школа телевидения , Ведущий, конферансъе

2012-2016 г. Курсовая по менеджменту, Курсовая по организации планировании производства, Курсовая по бухгалтерскому учету Мгту станкин, Проект-Менеджер

Мои навыки

• Написание статей;

• Поиск информации;

• Работа с клиентами;

• Работа с фрилансерами;

• Работа с продающими страницами;

• Продажи по телефону (опыт холодных и теплых звонков)

• Подбор персонала

• Работа с платежами, документами

• Видеомонтаж

• Обработка фотографий

• Работа с рассылкой

• Создание подписных страниц

• Администрирование социальных групп

• Проведение вебинаров и работа с технической её частью

Работаю профессионально с такими программами:

• WordPress

• wppage

• evernote

• мегаплан

• smartresponder

• Google Docs

• DROPBOX,

• Яндекс Диск,

• mindmeister

• QuickPages

• Mango telеkom

• Adobe Photoshop

• Camtasia Studio

• FSCapture

• justclick

• Free Studio

• Bitrix

• amoCRM

• Mango

Хобби:

• путешествия, изучение других культур и языков;

• сноубординг, баскетбол, тайский бокс

• стихи, музыка

Личные качества:

Люблю трудиться и добиваться высоких результатов!

Коммуникабельный, активный, целеустремленный, легко обучаемый, ответственен, пунктуален, надёжный, дисциплинированный, стрессоустойчивый, неконфликтный.

Все задачи выполняю быстро, четко и качественно.

ГОТОВ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!