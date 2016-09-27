vasiliineamtu

(Нямцу) Кожокарь Василий Валерьевич
УТП: Вечный двигатель. Ваш быстрый и оперативный помощник и правая рука.
Опыт работы:
Май 2016 - Сентябрь 2016 - “Larson & Holz” - Менеджер по работе с клиентами “Брокер”.
Октябрь 2015 - Май 2016 - “Макспол Недвижимость” - “Риелтор”.
Май 2015 - Сентябрь 2015 - “Call-центр Миель” - “Финансист”.
Февраль 2015 - Май 2015 - “Бистро BP” - “Администратор”.
Сентябрь 2014 - Февраль 2015 - “Аэропорт Домодедово” - “Администратор”.
Май 2010 - Сентябрь 2014 - “Жара”, “Rich”, “Волна” - “Dj”, “Ведущий”, “Организатор”.
Образование:
Московский государственный технологический университет "Станкин", Москва
Экономики и менеджмента , Менеджер. Управление проектами
Повышение квалификации, курсы
- 2016 г. Брокер на Американском Фондовом Рынке и Европейском Ф.Р.
Швейцарский международный консалтинговый концерн Larson & Holz
- 2016 г. Ведущий мероприятий. Конферансье
Санкт петербужская школа телевидения , Ведущий, конферансъе
- 2012-2016 г. Курсовая по менеджменту, Курсовая по организации планировании производства, Курсовая по бухгалтерскому учету
Мгту станкин, Проект-Менеджер
• Написание статей;
• Поиск информации;
• Работа с клиентами;
• Работа с фрилансерами;
• Работа с продающими страницами;
• Продажи по телефону (опыт холодных и теплых звонков)
• Подбор персонала
• Работа с платежами, документами
• Видеомонтаж
• Обработка фотографий
• Работа с рассылкой
• Создание подписных страниц
• Администрирование социальных групп
• Проведение вебинаров и работа с технической её частью
Работаю профессионально с такими программами:
• WordPress
• wppage
• evernote
• мегаплан
• smartresponder
• Google Docs
• DROPBOX,
• Яндекс Диск,
• mindmeister
• QuickPages
• Mango telеkom
• Adobe Photoshop
• Camtasia Studio
• FSCapture
• justclick
• Free Studio
• Bitrix
• amoCRM
• Mango
Хобби:
• путешествия, изучение других культур и языков;
• сноубординг, баскетбол, тайский бокс
• стихи, музыка
Личные качества:
Люблю трудиться и добиваться высоких результатов!
Коммуникабельный, активный, целеустремленный, легко обучаемый, ответственен, пунктуален, надёжный, дисциплинированный, стрессоустойчивый, неконфликтный.
Все задачи выполняю быстро, четко и качественно.
ГОТОВ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!