Екатерина Кузичева vasilisa2012vasilisa2012
Знания, навыки и опыт в:
- +Дизайн сайтов. Вёрстка сайтов.
+HTML5, CSS3, jQuery.
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Yandex, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).
+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.
+ Адаптивная верстка.
+Seo-оптимизация сайта
+Настройка контексной рекламы
+Написание продающих рекламных объявлений
с 10.00-22.00 по московскому времени.
О работе:
Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Карта Сбербанк.
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Contact.
- Яндекс Деньги (дополнительная комиссия).
УВАЖАЕМЫЙ ЗАКАЗЧИК! Если Вас все устраивает в моих услугах и навыках? — тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной — будем работать!!!
E-mail:[email protected]