Создание продающих сайтов "под ключ". Эффективное продвижение сайтов

Знания, навыки и опыт в:

+Дизайн сайтов. Вёрстка сайтов. +HTML5, CSS3, jQuery. + Кроссбраузерность (Google Chrome, Yandex, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+). + Блочная фиксированная / резиновая верстка. + Адаптивная верстка. +Seo-оптимизация сайта +Настройка контексной рекламы +Написание продающих рекламных объявлений

с 10.00-22.00 по московскому времени.

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены.

- Постоянный контакт.

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

- Карта Сбербанк.

- WebMoney (WMZ, WMR).

- Contact.

- Яндекс Деньги (дополнительная комиссия).

УВАЖАЕМЫЙ ЗАКАЗЧИК! Если Вас все устраивает в моих услугах и навыках? — тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной — будем работать!!!

E-mail:[email protected]