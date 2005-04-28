Качественный и функциональный дизайн. Работаю с Adobe Photoshop, Premier, Illustrator, Blender, Power Point....
каждому свое красиво
Почему я?
отклик и умение слышать;
отличный вкус;
умение доводить дело до конца;
желание работать и зарабатывать;
понимание комфорта и функциональности;
не беру предоплату;
гарантия на предроставляемый цифровой товар;
оперативность;
оригинальность;
сромность.
Работаем в паре с братом, я дизайн, он - верстку сайта. Первый заказ готовы сделать бесплатно.
Опыта пока нет, учусь.
Если что-то не так, буду делать до того момента, пока не прийдем к соглашению.
Как со мной связаться:
Telegram @vaaseenkaa
Почта @[email protected]
Inst @vasilisk_aa
Я против войны в Украине!