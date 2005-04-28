Качественный и функциональный дизайн. Работаю с Adobe Photoshop, Premier, Illustrator, Blender, Power Point....

каждому свое красиво

﻿ ﻿Почему я?

отклик и умение слышать;

﻿отличный вкус;

﻿умение доводить дело до конца;

﻿желание работать и зарабатывать;

понимание комфорта и функциональности;

﻿не беру предоплату;

﻿гарантия на предроставляемый цифровой товар;

﻿оперативность;

﻿оригинальность;

﻿сромность. 

 Работаем в паре с братом, я дизайн, он - верстку сайта. Первый заказ готовы сделать бесплатно.

 Опыта пока нет, учусь.

 Если что-то не так, буду делать до того момента, пока не прийдем к соглашению.

Как со мной связаться:

 Telegram @vaaseenkaa

 Почта @[email protected]

 Inst @vasilisk_aa