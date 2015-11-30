vasiliy911

Разработка и продвижение сайтов любой сложности

Рад видеть Вас на своей страничке. Предлагаю Вам три пакета для продвижения:1) Мини. Всего за 10 000 в месяц. Включено продвижение 20 запросов, внутренняя оптимизация основных разделов, наращивание ссылочной массы.2) Средний. 15 000 в месяц. Включено продвижение 50 запросов, внутренняя оптимизация основных разделов, наращивание ссылочной массы, публикация 10 уникальных статей в месяц.3) Макси. 30 000 в месяц. Включено продвижение 100 запросов, внутренняя оптимизация основных разделов, наращивание ссылочной массы, публикация 10 уникальных статей в месяц, валидация верстки, повышение конверсии.Если Вам надо получить продвижение более 100 запросов, пожалуйста свяжитесь со мной.Юзалибити интернет магазинов - средняя конверсия интернет магазина сделанного мной составляет 3%.Повышение конверсии LP - Landing Page (лэндинг пейдж).