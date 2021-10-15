vasiliyfokin

Основная специализация: разработка и развитие систем управления сложными проектами. Создание интуитивно понятных веб-интерфейсов для
обеспечения эффективной работы различных групп пользователей. Системный анализ,
построение БД «с нуля», развитие и оптимизация существующих систем. Организация
систем управленческой отчетности по проектам для принятия стратегических
решений.
Навыки:
- разработка и развитие систем финансово-управленческого учета для организаций с большим количеством различных проектов;
- системный анализ сложных бизнес-процессов для построения оптимальной модели данных (построение схем BPMN / EPC / UML);
- управление разработками по технологиям Jira (Kanban, Scrumметоды), документирование Confluence (и Wiki);
- оптимизация процессов обработки данных с целью увеличения скорости обработки, а также для обеспечения удобства работы и простоты понимания сложной
структуры;
- руководство agile-командой разработчиков и системных администраторов;
- управление оптимизацией бюджетов и штатного расписания проектов;
- хорошие коммуникативные навыки, soft skills;
- создание систем внутреннего документооборота и контроля платежей;
- программирование, системное администрирование, построение и сопровождение баз данных и веб-решений для интернета и корпоративных сетей, разработки в методологиях agileи waterfall;