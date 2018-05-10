vasiliyq

Вячеслав vasiliyq

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ищу копирайтера

    Здравствуйте, ищу копирайтера для написания текстов на 5–8 тысяч символов на тему «маркетинг». Знания и навыки приветствуются, при отсутствии — обучу. Отвечайте в таком формате (каждый пункт — новая строка): 1. ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад