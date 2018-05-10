$1500
Необхідно здійснити міграцію сайту з системи Shopify на платформу Magento. Включає перенесення контенту, налаштувань та інших даних. Технічне завдання надається в додатках.
Системы управления (CMS)нет заявок
Закрыт
2 года назад
Необхідно здійснити міграцію сайту з системи Shopify на платформу Magento. Включає перенесення контенту, налаштувань та інших даних. Технічне завдання надається в додатках.
Здравствуйте, ищу копирайтера для написания текстов на 5–8 тысяч символов на тему «маркетинг». Знания и навыки приветствуются, при отсутствии — обучу. Отвечайте в таком формате (каждый пункт — новая строка): 1. ...