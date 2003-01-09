vasilushkaaa

Начинающий SMM-менеджер Instagram с большими амбициями!

Доброго времени суток! Меня зовут Василиса, и я только начинаю свой путь в сфере фриланса. Я готова работать, как и в отдельных сегментах СММ, так и многопрофильно: разработаю приятный глазу визуальный контент, оформлю и упакую Ваш аккаунт, как самый красивый подарочек на день рождения, займусь Вашими stories так, чтобы охваты росли, а цена подписчика, если вы продвигаете аккаунт, падала!

Я ищу клиентов, готовых работать на бесплатной основе для составления портфолио.

Почему именно я? 1. Поскольку я только начинающий SMM-менеджер, я преисполнена идеями и креативом, который мне хочется воплотить

2. Я продолжаю обучаться в школе фриланса «BusinessCool», а потому, наполняюсь новыми навыками и идеями ежедневно

3. Ну и, хороший бонус ко всему этому, что я готова работать с Вами на бесплатной основе в перспективен платного сотрудничества в дальнейшем, если Вас все устроит, конечно же :)