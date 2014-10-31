vasily-por

РУДН (высшее), с 1972 по 1978.

Специальность: юрист, переводчик английского и испанского языков

. Я имею дипломы юриста и переводчика английского ииспанского языков. В течение почти 12 лет я работал в качестве юриста на

английском и испанском языках. В последнее время я занимаюсь переводами и их

редактированием с английского ииспанского языков/ на английский и испанский для ряда работодателей в качестве дистанционногопереводчика и редактора. Специализируюсь на переводе текстов литературной, юридической,

экономической, военной, фармацевтической и медицинской тематик, но могу

работать и по иным направлениям. Имею публикации переводов с английского языка

на русский в электронном формате.

Знание и практика применения советского и российского права. Знание и практическое применение международного права. Многолетний опыт осуществления надзора за исполнением законодательства органами власти и управления, государственными и частными предприятиями, должностными лицами, предпринимателями и гражданами, расследования преступлений, участия в судебном разбирательстве гражданских и уголовных дел в национальных судах, а также участие в рассмотрении уголовных дел в суде международного уровня. В Трибунале судьями, прокурорами и защитниками работали представители различных государств и правовых систем, поэтому большое внимание уделялось сравнительному правоведению законодательства различных стран, судебных прецедентов и международных обычаев, что требовало изучения многочисленных законодательных и исполнительных актов в оригинале.

Опыт взаимодействия с органами власти и управления, руководителями различного уровня в СССР и Российской Федерации. Опыт сотрудничества и взаимодействия с органами власти и управления различных государств, дипломатическими представителями, международными организациями и военными. Знание и практическая работа на английском и испанском языках.

Практические навыки работы с ПК, знание программ Консультант плюс, Гарант, Westlaw, Factiva, Google, Wikipedia и других.

Обучение на курсах повышения квалификации работников прокуратуры СССР и Российской Федерации. Обучение на прокурорских курсах в Оксфорде и Колумбийском Университете США (Южная Каролина) и в Женевском учебном центре для сотрудников ООН.

Имею опыт руководства крупными коллективами в РФ и многонациональными коллективами на международном уровне.

Неоднократно выступал с лекциями по вопросам осуществления международного правосудия, в том числе на курсах переподготовки военных юристов в Сан-Ремо (Италия), Франкфурте (Германия) и Лейдене (Нидерланды).

За годы работы на прокурорских должностях в прокуратуре Московской области мной обеспечивался надлежащий прокурорский надзор во вверенных мне прокуратурах, за что я неоднократно поощрялся Генеральным прокурором СССР, Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Московской области.

За многолетнюю работу в Международном Трибунале по бывшей Югославии я награжден двумя медалями ООН « За многолетнюю службу в ООН».

Из органов прокуратуры уволился с 31 декабря 1996 в связи с направлением на работу в Международный Уголовный Трибунал по бывшей Югославии и выходом на пенсию по выслуге лет.

Из Трибунала уволился по собственному желанию в связи с окончанием рассмотрения порученных мне дел и предстоящим прекращением деятельности Трибунала.

Хотя долгие годы я работал по своей основной профессии юриста, я также имею значительную практику и по моей второй профессии переводчика с английского и испанского языков. В студенческие годы с 1972 по 1978 г я регулярно работал в качестве переводчика по линии молодежных и студенческих организаций

Я длительное время работал в Международном Трибунале по бывшей Югославии в качестве судебного прокурора и применял английский язык как являющийся одним из официальных и рабочих языков Трибунала во время проведения переговоров, следственных действий и непосредственно во время судебных процессов в качестве обвинителя.

Я имею также практику переводчика испанского языка, так как длительное время находился в Испании в командировках, где я работал в различных архивах по делам, связанным с пребыванием миротворческих сил из Испании на территории бывшей Югославии.

В последние несколько лет я работаю на дистанционной основе по оказанию юридических и переводческих услуг физическим и юридическим лицам. Издательство АЙ Пи ЭР Медия выпустило несколько электронных книг моих переводов нормативных актов Европейского союза с английского на русский язык: Они могут быть найдены на сайте: ЭБС IPRbooks

Директива о лекарственных средствах для их использования человеком

Директива о страховании гражданской ответственности

Регламент Европейского Парламента и Совета ЕС 726/2004 от 31 марта 2004 года по установлению процедуры Сообщества для авторизации и надзора в сфере медицинской продукции, предназначенной для человека и для ветеринарных целей

Директива Совета ЕС 97/78/ЕС от 18 декабря 1997 года, устанавливающая принципы управления организацией ветеринарных проверок продуктов, ввозимых в Сообщество из третьих стран