Буду рада сотрудничеству!

Образование: среднее. Уровень знаний, культуры и воспитания соответствует в/о и делает его отсутствие незаметным.

Опытный пользователь ПК, MS Office, интернет, высокая скорость ввода с клавиатуры. Знание делового этикета. Гибкое мышление, способна находить нестандартные решения текущих и рабочих вопросов. В затруднительных ситуациях нацелена на нахождение компромиссных решений. Придерживаюсь норм поведения, принятых в компании. Трудолюбива, обладаю высокой работоспособностью, готова поддерживать работу компании в сложные моменты и во внеурочное время. Обладаю добросовестным отношением к работе, стремлюсь к повышению квалификации и профессиональному росту. Эффективно работаю без контроля. Опыт управления коллективом от 20 до 40 человек. легко обучаема.

Опыт работы:

2010-2013 ООО "МТК" Такси 888, Москва

* С января 2010 года Диспетчер службы такси / прием-распределение заказов, координация работы водителей, составление посменных отчетов

* С августа 2010 года Старший диспетчер службы такси / координация работы диспетчерского состава, водителей, составление отчетов, обучение новых сотрудников, решение конфликтных ситуаций

* С ноября 2010 года Заместитель директора службы такси / исполнение обязанностей директора во время его отсутствия, ведение документации по такси, составление ежемесячных отчетов, создание закрывающих документов корпоративным клиентам, поиск и ведение переговоров с потенциальными клиентами, координация работы сотрудников организации, внедрение новых технологий и обучение сотрудников, организация и проведение рекламных акций, прием и оформление новых автомобилей в автопарке, отслеживание и организация своевременного т/о автомобилей, находящихся на балансе ООО «МТК», ведение кассы. Расчет и выдача заработной платы сотрудникам, управление коллективом от 20 до 40 человек.

Администратор интернет-магазина. 2008-2010 ООО «Дикая Орхидея» , Москва

* Прием-распределение заказов между курьерами, решение конфликтных ситуаций, ведение кассы, составление ежедневного финансового отчета, взаимодействие с торговыми точками Москвы, МО, региональными.

Старший менеджер отдела срочной доставки ООО "Классика-курьер", Москва

*С октября 2003 года Курьер отдела срочной доставки / Разнос важной, срочной корреспонденции по адресам Москвы

* С декабря 2003 года Оператор ПК / ввод данных в базу

* С июля 2004 года Диспетчер срочного отдела / прием-распределение заказов, ведение кассы, координация работы курьеров.

* С декабря 2005 Старший менеджер срочного отдела / координация сотрудников отдела, ведение документации, решение конфликтных ситуаций, создание отчетных документов корпоративным клиентам.

Теперь перешла на работу в онлайн режиме.