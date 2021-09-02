vasilygritsay96

Здравствуйте. Перейдите пожалуйста по ссылке на гугл документ. Там я подробно расписал ТЗ на то, что нужно внедрить.По первой ссылке вы видите сайт, который нужно переверстать. Далее все по списку. Макеты и все подробности расскажу исполнителю. Проект ...
Василь Грицай vasilygritsay96vasilygritsay96
27 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $150HTML-верстка6 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте Нужно реализовать эти доработки на существующем Landing page. Посмотрите пожалуйста файл, там я описал все правки. Файл [url=https://docs.google.com/document/d/1i5e9TbX8727sSa17lEJJj8lTOSsEtI0qaTiEMenUKSk/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1i5e9TbX8727sSa17lEJJj8lTOSsEtI0qaTiEMenUKSk/edit?usp=sharing[/url]HTML-верстка4 заявкиЗакрыт2 года назад
Артём, здравствуйте. Нам нужны сейчас специалисты по фронту, как вы. Можем с вами поработать? Сейчас есть задача по даработке CSS на этом сайте. [url=http://dev.xyya.net/avatu.net/]http://dev.xyya.net/avatu.net/[/url]HTML-верстка1 заявкаЗакрыт2 года назад