vasilygritsay96

Здравствуйте. Перейдите пожалуйста по ссылке на гугл документ. Там я подробно расписал ТЗ на то, что нужно внедрить.По первой ссылке вы видите сайт, который нужно переверстать. Далее все по списку. Макеты и все подробности расскажу исполнителю. Проект ...