vasilygritsay96

Василь Грицай vasilygritsay96

 
27 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Переверстать лендинг и добавить эффекты из гугл докс. (Css Параллакс)

    $150

    Здравствуйте. Перейдите пожалуйста по ссылке на гугл документ. Там я подробно расписал ТЗ на то, что нужно внедрить.По первой ссылке вы видите сайт, который нужно переверстать.  Далее все по списку. Макеты и все подробности расскажу исполнителю. Проект ...

    CSS
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка анимаций и параллакса на Landing Page

    Здравствуйте Нужно реализовать эти доработки на существующем Landing page. Посмотрите пожалуйста файл, там я описал все правки. Файл [url=https://docs.google.com/document/d/1i5e9TbX8727sSa17lEJJj8lTOSsEtI0qaTiEMenUKSk/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1i5e9TbX8727sSa17lEJJj8lTOSsEtI0qaTiEMenUKSk/edit?usp=sharing[/url]

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Задача по доработке CSS

    Артём, здравствуйте. Нам нужны сейчас специалисты по фронту, как вы. Можем с вами поработать?  Сейчас есть задача по даработке CSS на этом сайте. [url=http://dev.xyya.net/avatu.net/]http://dev.xyya.net/avatu.net/[/url]

    CSS
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    2 года назад