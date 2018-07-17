Надежный внешний разработчик с великолепными навыками Индивидуальный интерфейс / серверный инженер с обширным опытом работы с HTML / CSS / JavaScript

Надежный внешний разработчик с великолепными навыками Индивидуальный интерфейс / серверный инженер с обширным опытом работы с HTML / CSS / JavaScript/jQuery / Bootstrap и хорошим дизайном. Мои проекты хорошо структурированы, код чист, семантичен и прост в обслуживании. Макеты являются отзывчивыми, действительными и кросс-браузерными. Я могу редактировать веб-сайт, исправлять любые ошибки или проблемы.

https://venhrun-petro.github.io/Daisy_PWA/