Здравствуйте. Я менеджер из студии. У нас много заказов, но есть заказы, которые мы не успеваем сделать. А отказывать нельзя, потому что это наши хорошие и старые клиенты. Я их хочу отдать на оутсорс. Заказы простые. Вы ...