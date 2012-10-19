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Написать простой скрипт. Нашел человека
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
5 лет назад
Написать простой скрипт. Нашел человека
Здравствуйте. Я менеджер из студии. У нас много заказов, но есть заказы, которые мы не успеваем сделать. А отказывать нельзя, потому что это наши хорошие и старые клиенты. Я их хочу отдать на оутсорс. Заказы простые. Вы ...
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