vaslobas

Василий vaslobas

 
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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    $250

    Здравствуйте. Я менеджер из студии. У нас много заказов, но есть заказы, которые мы не успеваем сделать. А отказывать нельзя, потому что это наши хорошие и старые клиенты. Я их хочу отдать на оутсорс. Заказы простые. Вы ...

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    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

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    $250

    Создать тему для вордпресс. Из особенностей, нужно сделать листалку фото в фотогаллерее как на http://www.championat.com/photo/football/30/8739/348249.html Всё остальное обычная тема. Срок 3 дня. Старт в понедельник. Оплата на выбор исполнителя или личная встреча в Москве в центре в будни. Бюджет 8 тысяч. p.s. ...

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    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад