DirectMarket

Интернет-маркетолог, 7 лет профессионально занимаюсь сайтами и маркетинговыми исследованиями. Есть своя команда SMM специалистов и маркетологов. Эффективно настраиваю и веду рекламные кампании:

1. Яндекс Директ (создание/анализ/ведение РК) – на поиске и в РСЯ

2. Google Adwords (создание/анализ/ведение РК) – на поиске/КМС/GMC/YouTube

3. Таргетированная реклама (ВК, ФБ, ТМС, Linkedin)

4. SMM – медийная реклама (Instagram, ВК, ФБ, Linkedin, ОК)

5. Маркетинговый анализ ниш и бизнес проектов

В разные времена проходил курсы и тренинги: Агентства ConvertMonster, Monster- Context Константина Горбунова, Ильи Исерсона MOAB и др.