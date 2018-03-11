DirectMarket
Интернет-маркетолог, 7 лет профессионально занимаюсь сайтами и маркетинговыми исследованиями. Есть своя команда SMM специалистов и маркетологов. Эффективно настраиваю и веду рекламные кампании:
1. Яндекс Директ (создание/анализ/ведение РК) – на поиске и в РСЯ
2. Google Adwords (создание/анализ/ведение РК) – на поиске/КМС/GMC/YouTube
3. Таргетированная реклама (ВК, ФБ, ТМС, Linkedin)
4. SMM – медийная реклама (Instagram, ВК, ФБ, Linkedin, ОК)
5. Маркетинговый анализ ниш и бизнес проектов
В разные времена проходил курсы и тренинги: Агентства ConvertMonster, Monster- Context Константина Горбунова, Ильи Исерсона MOAB и др.
Действие аккаунта приостановлено!
Контекстная реклама
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Транскрибация
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