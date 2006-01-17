vastly_smm

SMM-менеджер

Здравствуйте! Я начинающий SMM-менеджер. С этой профессией жизнь меня связала коло 2ух лет назад. Прошла платное обучение в онлайн-школе Interrabz по профессии SMM-менеджер, имею сертификаты об обучении. Продолжаю проходить разные курсы, в данный момент прохожу курс по таргету.

Мои профессиональные навыки: владение компьютером, базовые знания английского и немецкого языков, быстрое выполнение заданий, легко обучаемая, активная.

Личные качества: ответственность, бесконфликтность, целеустремлённость, внимательность, коммуникабельность, пунктуальность.

Имею свой сайт-портфолио, резюме + сопроводительное письмо.