Дизайн сайтов, баннеры и другое

Здравствуйте, уважаемый заказчик!

- разрабатываю индивидуальные дизайны сайтов в программе Adobe Photoshop;

- небольшие проекты в полиграфии;

- обработка фотографий, подготовка для публикации (печатной или в интернете);

Мне нравится моя работа, я отношусь к ней ответственно.

НЕ беру в работу проекты связанные с политикой, азартными играми, религией, сексом и магией.

Пожалуйста, обращайтесь, обсудим все подробности Вашего заказа.

Буду рад сотрудничеству!

С уважением, Сергей В.