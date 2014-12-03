Дизайн сайтов, баннеры и другое
Здравствуйте, уважаемый заказчик!
- разрабатываю индивидуальные дизайны сайтов в программе Adobe Photoshop;
- небольшие проекты в полиграфии;
- обработка фотографий, подготовка для публикации (печатной или в интернете);
Мне нравится моя работа, я отношусь к ней ответственно.
НЕ беру в работу проекты связанные с политикой, азартными играми, религией, сексом и магией.
Пожалуйста, обращайтесь, обсудим все подробности Вашего заказа.
Буду рад сотрудничеству!
С уважением, Сергей В.
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