vasyldorosh

Василий vasyldorosh

 
36 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Удаленный php (Yii) программист

Образование

2005 - 2010 ЛНУ Франка

Факультет: Прикладная математика и информатика

Цель

работать с высоконагруженными проектамы;

повышение профессионального уровня;

реализация приобретенных знаний и опыта работы

изучать новые web-технологии;

карьерный рост;

интересная, перспективная, достойно оплачиваемая работа;

Ключевая информация:

HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX, DOM, JSON

PHP, MVC, OOP, Yii(1.x.x), Yii(2.0 - только читал документацию), CodeIgniter, Smarty, SOAP, REST API

MySQL (stored procedure, triggers), noSQL: mongoDB, redis, Memcached

Cистемы контроля версий – SVN, GIT

Bugtracking-системы – mantis, redmine, basecamp, bitbucket

Платежние системамы: Webmoney, Qiwi, W1, Robox, Liqpay, Privat24

Рефакторинг, оптимизация производительности веб-проектов

Умение читать и понимать чужой код;

Умение придераться к мелочам в ТЗ;

Опит работы в команде;

Опит в web-разработке - 5 лет;

Опит удаленной работы - 3 года;

Сайти на Yii (1.x.x):

http://lido.com.ua

http://autofiles.com

http://novy.tv

http://www.mydigitrade.com

http://mosmama.ru

Сайти на CodeIgniter:

http://bradomobi.ru

http://tdmoda.ru

http://poli-vet.ru

http://august-salon.ru

http://domkabinet.ru

PHPJavascriptMySQLMongoDBHTMLCSSjQueryAjaxRESTYiiRedmineRedis
Портфолио