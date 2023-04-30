Образование
2005 - 2010 ЛНУ Франка
Факультет: Прикладная математика и информатика
Цель
работать с высоконагруженными проектамы;
повышение профессионального уровня;
реализация приобретенных знаний и опыта работы
изучать новые web-технологии;
карьерный рост;
интересная, перспективная, достойно оплачиваемая работа;
Ключевая информация:
HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX, DOM, JSON
PHP, MVC, OOP, Yii(1.x.x), Yii(2.0 - только читал документацию), CodeIgniter, Smarty, SOAP, REST API
MySQL (stored procedure, triggers), noSQL: mongoDB, redis, Memcached
Cистемы контроля версий – SVN, GIT
Bugtracking-системы – mantis, redmine, basecamp, bitbucket
Платежние системамы: Webmoney, Qiwi, W1, Robox, Liqpay, Privat24
Рефакторинг, оптимизация производительности веб-проектов
Умение читать и понимать чужой код;
Умение придераться к мелочам в ТЗ;
Опит работы в команде;
Опит в web-разработке - 5 лет;
Опит удаленной работы - 3 года;
Сайти на Yii (1.x.x):
Сайти на CodeIgniter:
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