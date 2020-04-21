vbondariev

Эксперт в области управления товарными запасами

Опытный специалист по управлению товарными запасами в национальных розничных сетях. Общий опыт работы составляет более 6 лет. В разное время под управлением находилось до 24 000 SKU и до 850 торговых точек. Знаком со спецификой УТЗ рынков CE и FMCG. Управлял товарными запасами в разных цепях поставок: хранение, PBL, прямые поставки, в т.ч. импорт. Обладаю стратегическим мышлением, готовностью принимать управленческие решения и брать на себя ответственность за действия всего подразделения. В равной степени готов и к проектному, и к операционному видам деятельности. Люблю цифры, фанат ритейла, получаю удовольствие от своей работы.