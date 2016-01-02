Перевод статьи: http://www.evernote.com/l/ALofVINYyJ9Jhr3eGZjJz_3o0XWdTWJbliM/ 4000 знаков, перевести на простой понятный русский язык
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- Переводы2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно подправить JavaScript, используя API конструктора. Конструктор грузится во фрейме lovemyrobe.ru – при отправке заказа показывает окошко, а нужно, чтобы перекидывал на свою страничку. Ниже пример кода, который показывает что событие отправки заказа можно обработать. /* Это заготовка ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $35
Нужен дизайнер для отрисовки лендинга в 6 экранов по тематике маркетинговых услуг. Все материалы предоставлю кандидатамДизайн сайтов41 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $20
Требуется верстальщик на одностраничник, 6-7 экранов, с уверенными навыками кроссбраузерной вёрстки. Подробные материалы предоставлю для кандидатов.HTML-верстка26 заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Требуется дизайнер для отрисовки. Сайт в районе 6-7 экранов. Тематика - маркетинговые услуги. Подробные материалы предоставлю для кандидатов.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт8 лет назад