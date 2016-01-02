Нужно подправить JavaScript, используя API конструктора. Конструктор грузится во фрейме lovemyrobe.ru – при отправке заказа показывает окошко, а нужно, чтобы перекидывал на свою страничку. Ниже пример кода, который показывает что событие отправки заказа можно обработать. /* Это заготовка ...