vbrezhnev

Василий Брежнев vbrezhnev

 
36 летРоссия/Курск
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Подправить скрипт на Java

    Нужно подправить JavaScript, используя API конструктора. Конструктор грузится во фрейме lovemyrobe.ru – при отправке заказа показывает окошко, а нужно, чтобы перекидывал на свою страничку.  Ниже пример кода, который показывает что событие отправки заказа можно обработать.  /*  Это заготовка ...

    JavascriptHTMLjQueryAjaxJava
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн лп

    $35

    Нужен дизайнер для отрисовки лендинга в 6 экранов по тематике маркетинговых услуг.  Все материалы предоставлю кандидатам

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка лендинга

    $20

    Требуется верстальщик на одностраничник, 6-7 экранов, с уверенными навыками кроссбраузерной вёрстки. Подробные материалы предоставлю для кандидатов.

    Верстка лендинга
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад