Рерайт

У моєму досвіді я спеціалізувався на редагуванні веб-контенту, такого як статті, блоги, інфографіки та іншого контенту для інтернет-сайтів. Я маю глибокі знання в галузі SEO, включаючи ключові слова, метатеги та інші стратегії для покращення позицій в пошукових системах.

У своїй роботі я використовую стиль Chicago Manual of Style та AP Stylebook, і маю досвід роботи з іншими стилями, такими як MLA та APA. Я можу ефективно працювати з різними форматами файлів, включаючи Microsoft Word, Google Docs та Adobe Acrobat.

Я маю досвід управління проектами та комунікації з клієнтами, а також зі створенням контент-планів для веб-сайтів. Я дуже уважно ставлюся до деталей та маю відмінні організаційні навички.

Мої ключові навички включають: