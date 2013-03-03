Нужен дизайнер для создания дизайна программы-клиента для веб-органайзера TimeMaster (time-master.ru) Прототип и ТЗ для программы-клиента во вложении к проекту. Понять суть работы органайзера можно зарегистрировавшись в органайзере: ...
Провожу тренинги по тайм-менеджментом, а также занимаюсь развитием онлайн органайзера в рамках проекта Time-Master.ru
Тренинги персональные и корпоративные.
Форматы проведения:
-Видеокурсы
-Вебинары
-Аудиторные семинары.
Онлайн-органайзер TimeMaster:
-Древовидные списки задач
-Календарь
-Контакты
-Дневник
-Возможность ставить задачи коллегам, обсуждать, контролировать исполнение, получать напоминания по Email и SMS.
- Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать мобильную версию онлайн-органайзера TimeMaster для телефонов, работающих на базе Android. Во вложении к проекту ТЗ и дизайн приложения. В ходе работы нами будет предоставлен дизайн в Adobe Illustrator и дизайнер, ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать дизайн интерфейса мобильного приложения на платформе Andriod (телефон и планшет) для органайзера TimeMaster (Онлайн-органайзер для персональной и корпоративной работы. Содержит древовидный список задач и проектов, календарь, контакты, дневник. В корпоративной версии возможность ставить ...Дизайн мобильных приложений6 заявокЗакрыт12 лет назад