vbyzov

Вадим vbyzov

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Онлайн-органайзер и курсы по управлению временем.

Провожу тренинги по тайм-менеджментом, а также занимаюсь развитием онлайн органайзера в рамках проекта Time-Master.ru

Тренинги персональные и корпоративные.

Форматы проведения:

-Видеокурсы

-Вебинары

-Аудиторные семинары.

Онлайн-органайзер TimeMaster:

-Древовидные списки задач

-Календарь

-Контакты

-Дневник

-Возможность ставить задачи коллегам, обсуждать, контролировать исполнение, получать напоминания по Email и SMS.