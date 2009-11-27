Переводы англ.-рус., рус.-англ.
Образование: высшее филологическое, диплом с отличием.
Владею языками: английский, русский, белорусский.
Опыт письменных переводов (EN > RU, RU > EN) различной тематики (техническая документация, уставные документы, промоматериалы, художественная проза, и др.). Высокое качество.
Опыт преподавания английского языка на факультете иностранных языков в ВУЗе. Два года аспирантуры Белгосуниверситета по специальности "теория языка". Есть опыт работы с древнеанглийскими и среднеанглийскими текстами. Профессионально занимаюсь изучением английской фразеологии, участие в составлении фразеологических словарей (корректура).
E-mail: vchekh[собака]gmail.com
ICQ: 359515205
GSM: +375298438598
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