Переводы англ.-рус., рус.-англ.

Образование: высшее филологическое, диплом с отличием.

Владею языками: английский, русский, белорусский.

Опыт письменных переводов (EN > RU, RU > EN) различной тематики (техническая документация, уставные документы, промоматериалы, художественная проза, и др.). Высокое качество.

Опыт преподавания английского языка на факультете иностранных языков в ВУЗе. Два года аспирантуры Белгосуниверситета по специальности "теория языка". Есть опыт работы с древнеанглийскими и среднеанглийскими текстами. Профессионально занимаюсь изучением английской фразеологии, участие в составлении фразеологических словарей (корректура).

E-mail: vchekh[собака]gmail.com

ICQ: 359515205

GSM: +375298438598