Проффесиональная команда по разработке web продуктов, интрнет-магазинов, аналитики и продвижении Ваших сайтов

Наша команда професионально занимается следующими направлениями в области e-commerce

1) Администрирование магазинов

2) Продвижение SEO

3) Продвижение в маркетплейсах

4) Наполнение товарами

Ряд проектов, которые мы продвигали, администрировали, а так же занимались наполнением:

kinderry.ru

pumpik.ru

Работаем, как с физ.лицами, так и с ЮЛ.

Возможна оплата по безналу (выставленный счет), так и через яндекс деньги, или карта любого банка (Сбербанк, Тинькоф, Райфайзен, Ситибанк, МКБ и другие)