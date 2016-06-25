Проффесиональная команда по разработке web продуктов, интрнет-магазинов, аналитики и продвижении Ваших сайтов
Наша команда професионально занимается следующими направлениями в области e-commerce
1) Администрирование магазинов
2) Продвижение SEO
3) Продвижение в маркетплейсах
4) Наполнение товарами
Ряд проектов, которые мы продвигали, администрировали, а так же занимались наполнением:
Работаем, как с физ.лицами, так и с ЮЛ.
Возможна оплата по безналу (выставленный счет), так и через яндекс деньги, или карта любого банка (Сбербанк, Тинькоф, Райфайзен, Ситибанк, МКБ и другие)
Действие аккаунта приостановлено!
Интернет-магазины
нет отзывов
$20/час
от $1000от 5 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$15/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$20/час
от $2000от 30 дней
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$20/час
от $1000от 14 дней
нет рейтинга