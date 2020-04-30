vd_interiors

Мы занимаемся полным спектром услуг в области архитектурного проектирования, дизайна интерьеров, управления проектом, декорирования и реализации под к

тел. +7-938-170-08-85

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Cоздаем проекты по всему Миру!

Мы занимаемся полным спектром услуг в области архитектурного проектирования, дизайна интерьеров, управления проектом, декорирования и реализации под ключ.

Мы создаем проекты интерьеров квартир, домов, таунхаусов, пентхаусов, фитесс клубов, офисов, баров, ресторанов, гостиниц.

Мы проектируем дома, резиденции, виллы, гостиницы, офисные комплексы.

цена определяется за м2, в зависимости от набора чертежей, наличия визуализации, выбранного стиля интерьера, сложности проекта,набора выполняемых работ, площади объекта ( декорирование, разработка индивидуальных конструкций и мебели).