Володин Даниил Владимирович
режиссёр монтажа (фриланс)
Опыт работы – 9 лет
Москва
26 лет
т. 8-926-632-27-27
E-mail: [email protected]
Владею программами:
монтаж: final cut pro, avid express/composer, adobe premiere pro, liquid,
canopus edius, dps velocity
композитинг: after effects, photoshop, illustrator
звук: adobe audition, sound forge
авторинг: Adobe DVD Encore(pc), DVD Studio pro(mac)
другие: разл. плагины и конверторы(procoder, tmpg, vdub, mpegstreamclip и т.д.)
Технические навыки:
линейный монтаж, коммутация оборудования, настройка и установка ОС и софта(mac,pc),
простой композитинг, цветокоррекция, простое сведение звука, двд авторинг, многокамерный монтаж, кеинг, стабилизация и трэкинг изображения
Монтировал:
рекламу, тв передачи, новости, корпоративные, презентационные и документальные фильмы, клипы, сериалы, трэйлеры, короткометражные фильмы и полнометражный фильм.
Дополнительные навыки:
Могу работать без режиссёра, самостоятельно принимать решения, подключиться к проекту на любом этапе производства, вести нескольких разноплановых проектов одновременно. Быстро монтирую в экстренных ситуациях. Быстро обучаюсь.
Опыт работы:
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2009г. Москва:
Январь 2009, TabooRedFilms, Монтаж концерта 2,5ч.(4 камеры) и авторинг ДВД.
2 смены работы. (фриланс)
Final Cut
Январь - Февраль 2009, UROM UNION CINEMA,
Монтаж трейлера для нового фильма “TRAIN”
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2008г. Москва:
Февраль – Декабрь 2008, UROM UNION CINEMA, кино комедия «Обстоятельства» (фриланс)
Подготовка материала к монтажу(вгон, синхронизация, сортировка). Монтаж тизера для комедии. монтаж самого фильма, монтаж трейлера для прокатчиков, монтаж трейлера для фестивалей. Монтаж интернет тизеров. Режиссер Павел Руминов
Avid Express(mac)
Апрель – Декабрь 2008, Студия «Реплика» (http://www.replika.tv ) (фриланс)
Презентационный фильм о Нанотехнологиях, для Роснауки.
Реклама для компании «Белый ветер»
Клип о съемке клипа, про детей с рублёвки…
Монтаж док. фильма «Сон»
Монтаж корпоративно-презентационного ролика для компании «Евросеть» Avid Media Composer
Май – Декабрь 2008, Студия «Алимп»
Монтаж развлекательных передач для Муз-ТВ, «Ближе к звездам»
Монтаж развлекательной передачи для ТНТ «Звёздные невесты» Final Cut
Октябрь – ноябрь 2008, студия Skyproduction
Монтаж серии передач «Астропрогноз» для телеканала ТВ-3
Вгон, самостоятельный монтаж, цветокоррекций, оформление программы(готовое).
Final Cut
Октябрь - Ноябрь 2008 развл. Серия развлекательных передач для Муз-ТВ
«Свадьба моей мечты»
Презентационный ролик для театра Виктюка, спектакля «Служанки»
Liquid, Final Cut
Август - Ноябрь 2008 Cтудия ForaFilm (фриланс)
Худ.фильм «Чёрная соль» (HDV) Перемонтаж.
Истории о Москве(два коротк.-ных фильма). Режиссёр Нана и Ираклий Квирикадзе. Final Cut
Док. фильм «Ольга Орлова»
Док. фильм «Отец Георгий» Liquid
Сентябрь 2008
Студия Vision
Два док. фильма по государственному заказу про бездомных детей и
приёмные семьи. Avid Media Composer
Август-Сентябрь 2008 Tvigle.ru Интернет телеканал, монтажёр,
Вгон и самостоятельный сбор коротких развлекательных сюжетов. Final Cut
Апрель – Июнь 2008, «Ninja-Film» (www.ninja-film.com)
Док. фильм «Голодомор» для 2 канала, по заказу правительста России
Док. фильм «Толстой» для 2 канала
Пересборка диска(реавторинг) док. фильма «Арсенал»
Рекл. ролики «Фанта», «Hoop»
Final Cut
Февраль 2007 – Июнь 2008, RTE Group (http://www.rte-expo.ru)(фриланс)
Съёмка, монтаж и графика для серии презентационных роликов:
Велопарк(2007), Мотопарк(2007), Тюнинг и автозвук(2007,2008), MIOFF(2007), Cems(2007,2008)
APPro, After Effects
Январь - Февраль 2008, Студия "Vision" (фриланс)
Съёмка и монтаж корп. фильма для комитета рекламы города москвы(2007г.) APPro
Январь 2008, Danone (фриланс)
Монтаж и графика для серии презентационно-корпоративных роликов, групп компаний “Danone”Final Cut
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2007г. Москва:
Ноябрь 2007 – декабрь 2007, Студия "Actionfilm" (www.actionfilm.ru) (фриланс)
Монтаж рекламных роликов:
Лукойл, актимель, балтика и другие…
Avid Media Composer
Ноябрь 2007
Монтаж сторивидеоборда для комедии «Обстоятельства»(фриланс)
Режиссер Павел Руминов. Avid Express(mac)
Март 2007 – декабрь 2007, Продакшн студия «Реплика» (http://www.replika.tv ) (фриланс)
Монтаж документального фильма «Вертинский»
Монтаж презентационного фильма для Nescafe
Аниматик для 15 секундного ролика Пикник
Монтаж двух документальных фильмов "Таганрог", "Чехов"
Монтаж обучающего фильма-лекции для БКС («Брокер Кредит Сервис»)
Монтаж документального фильма “Ярославль”.
Монтаж нескольких презентационных роликов для агенства Маккен Эриксон
Рекл. ролики «Евросеть»
Avid Express
Март 2007 – декабрь 2007,
Продакшн студия «Why Not Lili» (http://www.whynotlili.ru).
Монтаж трейлеров для новых российских фильмов и сериала
1612, Тарас Бульба, Оружие (фриланс).
Монтаж рекламных роликов для "Эльдорадо"(фриланс).
Avid Media Composer
Июль 2007 – декабрь 2007, Студия "Vision" (фриланс)
Монтаж документального фильма "Любовь и голуби" для второго канала.
Монтаж корпоративного фильма для комитета рекламы г.Москвы(2006г.)
Монтаж передачи «Ближе к звёздам»для Муз.ТВ
Монтаж передачи для нового кулинарного канала
Монтаж нескольких пакетов передач для пятого петербургского федерального канала
Avid Express
Август 2007, Студия "Lemon". (фриланс, командировка).
Видеосъёмка нефтяных объектов для презентационного фильма групп компаний "Интегра"
Февраль 2007,
Монтаж фильма о фильме «Ленинград» для первого канала (фриланс)
Final Cut
Январь - Февраль 2007 - студия «Пантера» (фриланс)
Корп.фильм для вице-президента компании «Лукойл»,
Корпоративный фильм для международной строительной компании «Hains» Final Cut
2006г. Москва:
Январь - Декабрь 2006 компания МВК (http://www.mvk.ru) (фриланс)
Монтаж и комп. графика для серии рекламных роликов выставочной компании. After Effects
Ноябрь - Декабрь 2006
Монтаж обучающих фильмов (фриланс). Final Cut
Октябрь - Ноябрь 2006
Монтаж документального(презентационного) фильма для компании «Лукойл» (фриланс). Final Cut
Август 2006, компания «ВНИИСТ» (фриланс) (http://www.vniist.ru/)
Монтаж и графика для презентационного ролика. Final Cut, After Effects
Август - Сентябрь 2006, Лиан-М (http://www.lean-m.ru), режиссёр монтажа.
Сериал «Пётр Великолепный», для телеканала СТС. Final Cut
Июль - Октябрь 2006, телекомпании РБК (http://www.rbc.ru), режиссёр монтажа
Монтаж нескольких экономических передач
Avid Express, Liquid, After Effects
Январь - Июль 2006, ТРК РТВ «Подмосковье» (http://www.rtvp.ru), режиссёр монтажа
Линейный и нелинейный монтаж сюжетов и тематических передач, новостей
DVCAM – пара (BETACAM), Liquid
2005г. Москва:
Сентябрь - Декабрь 2005 видеостудия «SkyFilm» (http://www.skyfilm.ru/),
Монтаж презентационных фильмов, работа над имидживым фильмом и роликом для Киришской ГРЭС.
Premier Pro 1,5, After Effects 6, DPS Velosity
Август 2005, видеостудия при НИИ «Курчатовский Институт»
Монтаж ролика и графика для фестиваля спортивных фильмов.
Premier Pro, After Effects
2000-2005г. Красноярск:
2004 Декабрь -2005 Февраль
Оператор/монтажёр. Телеигра для 7го телеканала.
Уличные съёмки, съёмка в студии, вгон, монтаж,вставка графики и выгон мастера под эфир.
MiniDV PD170/XM2, Premier Pro, After Effects
2004 Декабрь – 2005 Оператор новостей, ВГТРК Красноярск
Оперативные съёмки, постановочные съёмки. DVCAM SONY 200-370
2004 Режиссёр монтажа, ТРК "Афонтово" (http://www.afontovo.ru/ )
монтаж сюжетов, тематических рубрик, подготовка и выпуск в эфир всех видеоматериалов передачи "Утренний кофе с Афонтово". DVCAM – пара (BETACAM), Premier 6.5, Premier Pro 1,5
2004 Декабрь. Промо-ролик для передачи, для 7го телеканала. Сценарий, съемка, монтаж,
графика
2002 Декабрь – 2004, ТРК "Прима-ТВ"(http://www.prima-tv.ru), режиссер монтажа.
Монтаж новостийных сюжетов и сюжетов для нескольких авторских программ и сборка самих программ.
DVCAM – пара (BETACAM), Premier 6.5, After Effects
2002 Ноябрь. Ролик-заставка для Шоу-мероприятия, клуба «Пилот», монтаж(фриланс)
2000 – Апрель 2002, Арх. строительная компания "Ковчег" (http://www.kovcheg3.ru )
Монтажёр.
Монтаж, цветокоррекция презентационных фильмов для компании.
Premier 6.5, After Effects 5
Увлечения
цифровое фото (мои фото галлереи http://www.photographer.ru/nonstop/author.htm?id=10814, http://vdaniv.photosight.ru) интернет, всё что связано с видео и кино(страничка с моими видеоработами http://www.vimeo.com/user1001527/videos, коммерческих там нет, только работы для души )
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Принимал участие в Краснодарском фестивале любительских фильмов, где занял 1е место в номинации лучший сценарий(категория анимационные видеоработы) за работу «День рождения» http://24.mediazona.ru/archive/news/Result_final2007.html
скачать ftp://anonymous:@62.183.39.165/festival/works/2006/06_051/birthday_hi.avi
2003г.(2006г.)
т. 8-926-632-27-27
e-mail: [email protected]