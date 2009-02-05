Режиссер монтажа/видеооператор

Володин Даниил Владимирович

режиссёр монтажа (фриланс)

Опыт работы – 9 лет

Москва

26 лет

т. 8-926-632-27-27

E-mail: [email protected]

Владею программами:

монтаж: final cut pro, avid express/composer, adobe premiere pro, liquid,

canopus edius, dps velocity

композитинг: after effects, photoshop, illustrator

звук: adobe audition, sound forge

авторинг: Adobe DVD Encore(pc), DVD Studio pro(mac)

другие: разл. плагины и конверторы(procoder, tmpg, vdub, mpegstreamclip и т.д.)

Технические навыки:

линейный монтаж, коммутация оборудования, настройка и установка ОС и софта(mac,pc),

простой композитинг, цветокоррекция, простое сведение звука, двд авторинг, многокамерный монтаж, кеинг, стабилизация и трэкинг изображения

Монтировал:

рекламу, тв передачи, новости, корпоративные, презентационные и документальные фильмы, клипы, сериалы, трэйлеры, короткометражные фильмы и полнометражный фильм.

Дополнительные навыки:

Могу работать без режиссёра, самостоятельно принимать решения, подключиться к проекту на любом этапе производства, вести нескольких разноплановых проектов одновременно. Быстро монтирую в экстренных ситуациях. Быстро обучаюсь.

Опыт работы:

_____________________________________________________________________________________

2009г. Москва:

Январь 2009, TabooRedFilms, Монтаж концерта 2,5ч.(4 камеры) и авторинг ДВД.

2 смены работы. (фриланс)

Final Cut

Январь - Февраль 2009, UROM UNION CINEMA,

Монтаж трейлера для нового фильма “TRAIN”

_____________________________________________________________________________________

2008г. Москва:

Февраль – Декабрь 2008, UROM UNION CINEMA, кино комедия «Обстоятельства» (фриланс)

Подготовка материала к монтажу(вгон, синхронизация, сортировка). Монтаж тизера для комедии. монтаж самого фильма, монтаж трейлера для прокатчиков, монтаж трейлера для фестивалей. Монтаж интернет тизеров. Режиссер Павел Руминов

Avid Express(mac)

Апрель – Декабрь 2008, Студия «Реплика» (http://www.replika.tv ) (фриланс)

Презентационный фильм о Нанотехнологиях, для Роснауки.

Реклама для компании «Белый ветер»

Клип о съемке клипа, про детей с рублёвки… 

Монтаж док. фильма «Сон»

Монтаж корпоративно-презентационного ролика для компании «Евросеть» Avid Media Composer

Май – Декабрь 2008, Студия «Алимп»

Монтаж развлекательных передач для Муз-ТВ, «Ближе к звездам»

Монтаж развлекательной передачи для ТНТ «Звёздные невесты» Final Cut

Октябрь – ноябрь 2008, студия Skyproduction

Монтаж серии передач «Астропрогноз» для телеканала ТВ-3

Вгон, самостоятельный монтаж, цветокоррекций, оформление программы(готовое).

Final Cut

Октябрь - Ноябрь 2008 развл. Серия развлекательных передач для Муз-ТВ

«Свадьба моей мечты»

Презентационный ролик для театра Виктюка, спектакля «Служанки»

Liquid, Final Cut

Август - Ноябрь 2008 Cтудия ForaFilm (фриланс)

Худ.фильм «Чёрная соль» (HDV) Перемонтаж.

Истории о Москве(два коротк.-ных фильма). Режиссёр Нана и Ираклий Квирикадзе. Final Cut

Док. фильм «Ольга Орлова»

Док. фильм «Отец Георгий» Liquid

Сентябрь 2008

Студия Vision

Два док. фильма по государственному заказу про бездомных детей и

приёмные семьи. Avid Media Composer

Август-Сентябрь 2008 Tvigle.ru Интернет телеканал, монтажёр,

Вгон и самостоятельный сбор коротких развлекательных сюжетов. Final Cut

Апрель – Июнь 2008, «Ninja-Film» (www.ninja-film.com)

Док. фильм «Голодомор» для 2 канала, по заказу правительста России

Док. фильм «Толстой» для 2 канала

Пересборка диска(реавторинг) док. фильма «Арсенал»

Рекл. ролики «Фанта», «Hoop»

Final Cut

Февраль 2007 – Июнь 2008, RTE Group (http://www.rte-expo.ru)(фриланс)

Съёмка, монтаж и графика для серии презентационных роликов:

Велопарк(2007), Мотопарк(2007), Тюнинг и автозвук(2007,2008), MIOFF(2007), Cems(2007,2008)

APPro, After Effects

Январь - Февраль 2008, Студия "Vision" (фриланс)

Съёмка и монтаж корп. фильма для комитета рекламы города москвы(2007г.) APPro

Январь 2008, Danone (фриланс)

Монтаж и графика для серии презентационно-корпоративных роликов, групп компаний “Danone”Final Cut

______________________________________________________________________________________

2007г. Москва:

Ноябрь 2007 – декабрь 2007, Студия "Actionfilm" (www.actionfilm.ru) (фриланс)

Монтаж рекламных роликов:

Лукойл, актимель, балтика и другие…

Avid Media Composer

Ноябрь 2007

Монтаж сторивидеоборда для комедии «Обстоятельства»(фриланс)

Режиссер Павел Руминов. Avid Express(mac)

Март 2007 – декабрь 2007, Продакшн студия «Реплика» (http://www.replika.tv ) (фриланс)

Монтаж документального фильма «Вертинский»

Монтаж презентационного фильма для Nescafe

Аниматик для 15 секундного ролика Пикник

Монтаж двух документальных фильмов "Таганрог", "Чехов"

Монтаж обучающего фильма-лекции для БКС («Брокер Кредит Сервис»)

Монтаж документального фильма “Ярославль”.

Монтаж нескольких презентационных роликов для агенства Маккен Эриксон

Рекл. ролики «Евросеть»

Avid Express

Март 2007 – декабрь 2007,

Продакшн студия «Why Not Lili» (http://www.whynotlili.ru).

Монтаж трейлеров для новых российских фильмов и сериала

1612, Тарас Бульба, Оружие (фриланс).

Монтаж рекламных роликов для "Эльдорадо"(фриланс).

Avid Media Composer

Июль 2007 – декабрь 2007, Студия "Vision" (фриланс)

Монтаж документального фильма "Любовь и голуби" для второго канала.

Монтаж корпоративного фильма для комитета рекламы г.Москвы(2006г.)

Монтаж передачи «Ближе к звёздам»для Муз.ТВ

Монтаж передачи для нового кулинарного канала

Монтаж нескольких пакетов передач для пятого петербургского федерального канала

Avid Express

Август 2007, Студия "Lemon". (фриланс, командировка).

Видеосъёмка нефтяных объектов для презентационного фильма групп компаний "Интегра"

Февраль 2007,

Монтаж фильма о фильме «Ленинград» для первого канала (фриланс)

Final Cut

Январь - Февраль 2007 - студия «Пантера» (фриланс)

Корп.фильм для вице-президента компании «Лукойл»,

Корпоративный фильм для международной строительной компании «Hains» Final Cut

2006г. Москва:

Январь - Декабрь 2006 компания МВК (http://www.mvk.ru) (фриланс)

Монтаж и комп. графика для серии рекламных роликов выставочной компании. After Effects

Ноябрь - Декабрь 2006

Монтаж обучающих фильмов (фриланс). Final Cut

Октябрь - Ноябрь 2006

Монтаж документального(презентационного) фильма для компании «Лукойл» (фриланс). Final Cut

Август 2006, компания «ВНИИСТ» (фриланс) (http://www.vniist.ru/)

Монтаж и графика для презентационного ролика. Final Cut, After Effects

Август - Сентябрь 2006, Лиан-М (http://www.lean-m.ru), режиссёр монтажа.

Сериал «Пётр Великолепный», для телеканала СТС. Final Cut

Июль - Октябрь 2006, телекомпании РБК (http://www.rbc.ru), режиссёр монтажа

Монтаж нескольких экономических передач

Avid Express, Liquid, After Effects

Январь - Июль 2006, ТРК РТВ «Подмосковье» (http://www.rtvp.ru), режиссёр монтажа

Линейный и нелинейный монтаж сюжетов и тематических передач, новостей

DVCAM – пара (BETACAM), Liquid

2005г. Москва:

Сентябрь - Декабрь 2005 видеостудия «SkyFilm» (http://www.skyfilm.ru/),

Монтаж презентационных фильмов, работа над имидживым фильмом и роликом для Киришской ГРЭС.

Premier Pro 1,5, After Effects 6, DPS Velosity

Август 2005, видеостудия при НИИ «Курчатовский Институт»

Монтаж ролика и графика для фестиваля спортивных фильмов.

Premier Pro, After Effects

2000-2005г. Красноярск:

2004 Декабрь -2005 Февраль

Оператор/монтажёр. Телеигра для 7го телеканала.

Уличные съёмки, съёмка в студии, вгон, монтаж,вставка графики и выгон мастера под эфир.

MiniDV PD170/XM2, Premier Pro, After Effects

2004 Декабрь – 2005 Оператор новостей, ВГТРК Красноярск

Оперативные съёмки, постановочные съёмки. DVCAM SONY 200-370

2004 Режиссёр монтажа, ТРК "Афонтово" (http://www.afontovo.ru/ )

монтаж сюжетов, тематических рубрик, подготовка и выпуск в эфир всех видеоматериалов передачи "Утренний кофе с Афонтово". DVCAM – пара (BETACAM), Premier 6.5, Premier Pro 1,5

2004 Декабрь. Промо-ролик для передачи, для 7го телеканала. Сценарий, съемка, монтаж,

графика

2002 Декабрь – 2004, ТРК "Прима-ТВ"(http://www.prima-tv.ru), режиссер монтажа.

Монтаж новостийных сюжетов и сюжетов для нескольких авторских программ и сборка самих программ.

DVCAM – пара (BETACAM), Premier 6.5, After Effects

2002 Ноябрь. Ролик-заставка для Шоу-мероприятия, клуба «Пилот», монтаж(фриланс)

2000 – Апрель 2002, Арх. строительная компания "Ковчег" (http://www.kovcheg3.ru )

Монтажёр.

Монтаж, цветокоррекция презентационных фильмов для компании.

Premier 6.5, After Effects 5

Увлечения

цифровое фото (мои фото галлереи http://www.photographer.ru/nonstop/author.htm?id=10814, http://vdaniv.photosight.ru) интернет, всё что связано с видео и кино(страничка с моими видеоработами http://www.vimeo.com/user1001527/videos, коммерческих там нет, только работы для души )

.

Принимал участие в Краснодарском фестивале любительских фильмов, где занял 1е место в номинации лучший сценарий(категория анимационные видеоработы) за работу «День рождения» http://24.mediazona.ru/archive/news/Result_final2007.html

скачать ftp://anonymous:@62.183.39.165/festival/works/2006/06_051/birthday_hi.avi

2003г.(2006г.)

т. 8-926-632-27-27

e-mail: [email protected]