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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
7 лет назад
CSS
Замечательный исполнитель. Сделал работу еще до выбора исполнителем и тут же прислал в личку результат. Из-за капризного заказчика переделывал несколько раз работу без возражений и безвозмездно! Ждал оплату заказа долгое время пока заказчик не мог оценить работу. Очень довольны сотрудничеством. Всем советуем!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, задача поставлена четко, оплата по факту. Возникли мелкие проблемы с человеком который принимал работу, но конкретно к человеку который давал задачу претензий никаких. Рекомендую.