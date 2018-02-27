Замечательный исполнитель. Сделал работу еще до выбора исполнителем и тут же прислал в личку результат. Из-за капризного заказчика переделывал несколько раз работу без возражений и безвозмездно! Ждал оплату заказа долгое время пока заказчик не мог оценить работу. Очень довольны сотрудничеством. Всем советуем!